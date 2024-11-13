США будут наращивать поддержку Украины и укреплять НАТО, - Блинкен

Администрация Джо Байдена будет продолжать укреплять НАТО и наращивать помощь Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас очень интенсивная и важная повестка дня на следующие месяцы. Президент Байден настроен использовать каждый день, чтобы продолжать все, что делалось в течение прошлых четырех лет, - укреплять Альянс, что критично для безопасности Соединенных Штатов и стран Европы. Мы должны сделать все возможное для Украины, чтобы убедиться, что она может защитить себя от российской агрессии", - сказал он.

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По словам Блинкена, сегодня с Рютте они провели "очень продуктивную дискуссию" по поддержке Украины.

"Мы видим все большую неразрывность безопасности между Атлантическим театром, Индо-Тихоокеанским театром, Ближним Востоком. Критически важно, чтобы мы нашли пути, как работать как можно более тесно вместе. То, что НАТО делало в течение прошлых лет, - это укрепляло связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, мы будем продолжать это делать в последующие недели и месяцы. Мы также должны учитывать, что Альянсу все еще нужно сделать многое в измерении укрепления своей оборонно-промышленной базы, чтобы все его расходы были сфокусированы на необходимых возможностях", - сказал госсекретарь.

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Блинкен отметил, что сейчас уже 23 союзника по НАТО направляют на оборону более 2% от ВВП, и это является достижением. Сейчас надо обеспечить, чтобы эти расходы использовались как можно более эффективно.

Госсекретарь США надеется на плодотворное обсуждение этих тем с союзниками сегодня, во время встречи в формате Североатлантического совета, намерение продолжить эти дискуссии и вернуться к этим темам уже через несколько недель во время встречи министров иностранных дел Альянса.

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