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Новости Война
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США будут наращивать поддержку Украины и укреплять НАТО, - Блинкен

США підтримуватимуть Україну та зміцнюватимуть НАТО

Администрация Джо Байдена будет продолжать укреплять НАТО и наращивать помощь Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас очень интенсивная и важная повестка дня на следующие месяцы. Президент Байден настроен использовать каждый день, чтобы продолжать все, что делалось в течение прошлых четырех лет, - укреплять Альянс, что критично для безопасности Соединенных Штатов и стран Европы. Мы должны сделать все возможное для Украины, чтобы убедиться, что она может защитить себя от российской агрессии", - сказал он.

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По словам Блинкена, сегодня с Рютте они провели "очень продуктивную дискуссию" по поддержке Украины.

"Мы видим все большую неразрывность безопасности между Атлантическим театром, Индо-Тихоокеанским театром, Ближним Востоком. Критически важно, чтобы мы нашли пути, как работать как можно более тесно вместе. То, что НАТО делало в течение прошлых лет, - это укрепляло связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, мы будем продолжать это делать в последующие недели и месяцы. Мы также должны учитывать, что Альянсу все еще нужно сделать многое в измерении укрепления своей оборонно-промышленной базы, чтобы все его расходы были сфокусированы на необходимых возможностях", - сказал госсекретарь.

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Блинкен отметил, что сейчас уже 23 союзника по НАТО направляют на оборону более 2% от ВВП, и это является достижением. Сейчас надо обеспечить, чтобы эти расходы использовались как можно более эффективно.

Госсекретарь США надеется на плодотворное обсуждение этих тем с союзниками сегодня, во время встречи в формате Североатлантического совета, намерение продолжить эти дискуссии и вернуться к этим темам уже через несколько недель во время встречи министров иностранных дел Альянса.

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Автор: 

НАТО (9978) США (26598) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+8
За 33 місяці не наростили, в от за два як наростять...
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13.11.2024 12:33
+6
ПростаОксана

Зеленський розглядає серед можливих кандидатів послом до США Мілованова.
Він навмисно це пропихує чи "забув", бо ні Спартц ні республіканці нічого подібного не забувають?

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13.11.2024 12:21
+5
Кому лінь читати, коротша версія блінкена:

- хочемо впевнитись, що Україна може захистити себе від росії. А якщо ні - то ні.

- продовжуємо дискусії про дискусії .

- мені тут 70 днів ще протягнути, що ви хочете .
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13.11.2024 12:59
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Правила форума Совет форумчан
Так поставте щось - в вас ще ж є 3млн касетних 155мл снарядів
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13.11.2024 12:06 Ответить
Они у нас запрещены.
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13.11.2024 12:12 Ответить
США офіційно передають касетні снаряди Україні з літа 2023 року
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13.11.2024 12:21 Ответить
США підписали Конвенцію про непримінення - Украіна - ні
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13.11.2024 12:54 Ответить
О, знавці під'їхали
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13.11.2024 13:58 Ответить
Язиком молоти то ви найкращі в світі партнери.
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13.11.2024 12:10 Ответить
Раздуплились. Блин, может надо второй тур у них требовать?!
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13.11.2024 12:11 Ответить
За 33 місяці не наростили, в от за два як наростять...
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13.11.2024 12:33 Ответить
Насправді, можуть. Але забздять
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13.11.2024 13:50 Ответить
ПростаОксана

Зеленський розглядає серед можливих кандидатів послом до США Мілованова.
Він навмисно це пропихує чи "забув", бо ні Спартц ні республіканці нічого подібного не забувають?

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13.11.2024 12:21 Ответить
Ага, потужно, аж до 21 січня 2025 року.
А за вже зроблене звичайно - дякуємо.
А за то шо пороблено звичайно ні.
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13.11.2024 12:24 Ответить
Кому лінь читати, коротша версія блінкена:

- хочемо впевнитись, що Україна може захистити себе від росії. А якщо ні - то ні.

- продовжуємо дискусії про дискусії .

- мені тут 70 днів ще протягнути, що ви хочете .
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13.11.2024 12:59 Ответить
З цього Мілованова дипломат, як з мене балерина. Бездумні призначення псевдо-дипломатів в ключові держави-партнери - це дурість, яка дорого обійдеться Україні і народу. А з таких милованових взяти нічого...
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13.11.2024 13:28 Ответить
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13.11.2024 13:43 Ответить
https://www.facebook.com/sergejtalk?__cft__[0]=AZUU0L7D-JIQA0Z-9XoU-4ogFuLshjf0aXGnkodqcUhgWmJE8qhLlB3NFcWx36vHSEz2u0ElIx-HZnxRES0QDSyq1NVKVih4HjtTlwchdds1Oz49hs-RP1l7Es9hHg8WGb4UojoY8CSA96GbcjAhcy9UaNthaeNYwjuC0o8Hn29qkQ&__tn__=-UC%2CP-R Andris F. Paraudzins

Трамп вирішив призначити журналіста FOX новин Піта Хегсетта міністром оборони США.

Гегсетт - ведучий телешоу "Вікенд з друзями" і не має досвіду в політиці.
У нього також нульовий досвід в захисті. Але палкий прихильник Трампа і Трампізму.
Час гопників у США. Шоу починається!

P.S. Звичайно, він є противником будь-якої допомоги Україні.

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13.11.2024 14:28 Ответить
 
 