США будут наращивать поддержку Украины и укреплять НАТО, - Блинкен
Администрация Джо Байдена будет продолжать укреплять НАТО и наращивать помощь Украине.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас очень интенсивная и важная повестка дня на следующие месяцы. Президент Байден настроен использовать каждый день, чтобы продолжать все, что делалось в течение прошлых четырех лет, - укреплять Альянс, что критично для безопасности Соединенных Штатов и стран Европы. Мы должны сделать все возможное для Украины, чтобы убедиться, что она может защитить себя от российской агрессии", - сказал он.
По словам Блинкена, сегодня с Рютте они провели "очень продуктивную дискуссию" по поддержке Украины.
"Мы видим все большую неразрывность безопасности между Атлантическим театром, Индо-Тихоокеанским театром, Ближним Востоком. Критически важно, чтобы мы нашли пути, как работать как можно более тесно вместе. То, что НАТО делало в течение прошлых лет, - это укрепляло связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, мы будем продолжать это делать в последующие недели и месяцы. Мы также должны учитывать, что Альянсу все еще нужно сделать многое в измерении укрепления своей оборонно-промышленной базы, чтобы все его расходы были сфокусированы на необходимых возможностях", - сказал госсекретарь.
Блинкен отметил, что сейчас уже 23 союзника по НАТО направляют на оборону более 2% от ВВП, и это является достижением. Сейчас надо обеспечить, чтобы эти расходы использовались как можно более эффективно.
Госсекретарь США надеется на плодотворное обсуждение этих тем с союзниками сегодня, во время встречи в формате Североатлантического совета, намерение продолжить эти дискуссии и вернуться к этим темам уже через несколько недель во время встречи министров иностранных дел Альянса.
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Він навмисно це пропихує чи "забув", бо ні Спартц ні республіканці нічого подібного не забувають?
А за вже зроблене звичайно - дякуємо.
А за то шо пороблено звичайно ні.
- хочемо впевнитись, що Україна може захистити себе від росії. А якщо ні - то ні.
- продовжуємо дискусії про дискусії .
- мені тут 70 днів ще протягнути, що ви хочете .
Трамп вирішив призначити журналіста FOX новин Піта Хегсетта міністром оборони США.
Гегсетт - ведучий телешоу "Вікенд з друзями" і не має досвіду в політиці.
У нього також нульовий досвід в захисті. Але палкий прихильник Трампа і Трампізму.
Час гопників у США. Шоу починається!
P.S. Звичайно, він є противником будь-якої допомоги Україні.