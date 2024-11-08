Блинкен и глава МИД Франции Барро подчеркнули готовность продолжать поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро дальнейшую поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ со ссылкой на Государственный департамент США.

"Стороны подчеркнули общую решимость продолжать помощь Украине и поддерживать ее усилия в защиту свободы и достижения победы", - отметили в Госдепе.

Блинкен и Барро обсудили и другие важные внешнеполитические вопросы. В частности, в разговоре речь шла о важности дипломатического урегулирования в Ливане и прекращении войны в Газе.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена планирует до инаугурации Дональда Трампа - 20 января 2025 года - использовать весь остаток выделенных на военную помощь Украине средств.

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