Блинкен и глава МИД Франции Барро подчеркнули готовность продолжать поддержку Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро дальнейшую поддержку Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ со ссылкой на Государственный департамент США.
"Стороны подчеркнули общую решимость продолжать помощь Украине и поддерживать ее усилия в защиту свободы и достижения победы", - отметили в Госдепе.
Блинкен и Барро обсудили и другие важные внешнеполитические вопросы. В частности, в разговоре речь шла о важности дипломатического урегулирования в Ливане и прекращении войны в Газе.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена планирует до инаугурации Дональда Трампа - 20 января 2025 года - использовать весь остаток выделенных на военную помощь Украине средств.
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