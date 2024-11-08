УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12125 відвідувачів онлайн
Новини
686 3

Блінкен та глава МЗС Франції Барро підкреслили готовність продовжувати підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Франції Жан-Ноелем Барро подальшу підтримку України.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на  Державний департамент США.

Сторони підкреслили спільну рішучість продовжувати допомогу Україні та підтримувати її зусилля на захист свободи й досягнення перемоги", - зазначили в Держдепі.

Блінкен і Барро обговорили й інші важливі зовнішньополітичні питання. Зокрема, в розмові йшлося про важливість дипломатичного врегулювання в Лівані та припинення війни в Газі.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена планує до інавгурації Дональда Трампа – 20 січня 2025 року – використати весь залишок виділених на військову допомогу Україні коштів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон провів телефонну розмову з Трампом: йшлося і про війну в Україні

Автор: 

Україна (5992) Франція (3122) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ху із Блінкін? Вже майже ніхто, залишилось пару місяців
показати весь коментар
08.11.2024 07:22 Відповісти
Готовність і рішучість? Птужно.
показати весь коментар
08.11.2024 07:26 Відповісти
Ага, Блінкен зобовʼязався давати на чай українським офіціантам на 5% більше - потужне рішення!
показати весь коментар
08.11.2024 09:11 Відповісти
 
 