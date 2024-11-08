Блінкен та глава МЗС Франції Барро підкреслили готовність продовжувати підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Франції Жан-Ноелем Барро подальшу підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Державний департамент США.

Сторони підкреслили спільну рішучість продовжувати допомогу Україні та підтримувати її зусилля на захист свободи й досягнення перемоги", - зазначили в Держдепі.

Блінкен і Барро обговорили й інші важливі зовнішньополітичні питання. Зокрема, в розмові йшлося про важливість дипломатичного врегулювання в Лівані та припинення війни в Газі.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена планує до інавгурації Дональда Трампа – 20 січня 2025 року – використати весь залишок виділених на військову допомогу Україні коштів.

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