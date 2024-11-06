Макрон провів телефонну розмову з Трампом: йшлося і про війну в Україні
У середу, 6 листопада, президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову із республіканцем Дональдом Трампом, який переміг на президентських виборах у США.
Про це пише Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що розмова між політиками тривала 25 хвилин.
Макрон і Трамп висловили "бажання працювати для повернення миру і стабільності" в умовах "великих міжнародних криз, що тривають", пише Le Figaro.
Під час розмови із американським політиком Макрон "підкреслив важливість ролі Європи і сказав Трампу, що готовий продовжити цю розмову і працювати разом" над спільними питаннями, зокрема війни в Україні та на Близькому Сході, після інавгурації республіканця.
Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.
Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.
Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".
Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.
У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.
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Трамп: строго пох@й! все мои усилия на борьбу с орками из Мексики да и гоблины из Китая напрягают.