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Новини
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Макрон провів телефонну розмову з Трампом: йшлося і про війну в Україні

Макрон провів телефонну розмову з Трампом: йшлося і про війну в Україні

У середу, 6 листопада, президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову із республіканцем Дональдом Трампом, який переміг на президентських виборах у США.

Про це пише Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розмова між політиками тривала 25 хвилин.

Макрон і Трамп висловили "бажання працювати для повернення миру і стабільності" в умовах "великих міжнародних криз, що тривають", пише Le Figaro.

Під час розмови із американським політиком Макрон "підкреслив важливість ролі Європи і сказав Трампу, що готовий продовжити цю розмову і працювати разом" над спільними питаннями, зокрема війни в Україні та на Близькому Сході, після інавгурації республіканця.

Читайте також: Сенатор-республіканець Рубіо про війну в Україні: "Те, що ми тут фінансуємо, - це патова війна, і вона має бути доведена до кінця"

Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.

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Автор: 

США (23607) Франція (3120) Трамп Дональд (6308) Макрон Емманюель (1533)


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Топ коментарі
+8
А про війну в россії він не говорив? Нема ніякої "війни в Україні", а є російсько-українська війна і саме так її треба називати!
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06.11.2024 20:53 Відповісти
+6
Яка велика ненависть до Трампа і фактично до американців. Зупиніться, у них своя країна, свої вибори, свій президент. І США фактично спасли Україну у 2022 році. Гордіться своїм вибором 2019 року і запитуйте у нього, коли переговори з пуйлом? Можливо він ще раз буде вас всіх вести, щоб пошукати в очах пуйла мир і розповість про шашлики?
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06.11.2024 21:06 Відповісти
+6
Та досить вже вилизувати. Ц занадто навіть для таких,як ти. Чи в тебе іспитовий термін?
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06.11.2024 21:24 Відповісти
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А про війну в россії він не говорив? Нема ніякої "війни в Україні", а є російсько-українська війна і саме так її треба називати!
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06.11.2024 20:53 Відповісти
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06.11.2024 20:55 Відповісти
Коли розмова з ******?)))
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06.11.2024 20:58 Відповісти
Запитав "Коли розмова з ******"?
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06.11.2024 21:00 Відповісти
Яка велика ненависть до Трампа і фактично до американців. Зупиніться, у них своя країна, свої вибори, свій президент. І США фактично спасли Україну у 2022 році. Гордіться своїм вибором 2019 року і запитуйте у нього, коли переговори з пуйлом? Можливо він ще раз буде вас всіх вести, щоб пошукати в очах пуйла мир і розповість про шашлики?
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06.11.2024 21:06 Відповісти
Та досить вже вилизувати. Ц занадто навіть для таких,як ти. Чи в тебе іспитовий термін?
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06.11.2024 21:24 Відповісти
Продовжуй займатися своєю улюбленою справою-вилизуй. Кожен має право займатися тим, що йому по душі. Я тільки пишу, бо маю інформацію і натхнення.
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06.11.2024 21:34 Відповісти
Це в тебе у методичці проекція передбачена,"натхненник погодинний? Краще скажи,як ти можеш бути таким мерзенним підлабузником,що нудоту викликаєш? Як ВЗАГАЛІ людина може опуститись до подібного?
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06.11.2024 21:42 Відповісти
Не критикуй так себе і не почсипай голову попілом. Буває!
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06.11.2024 21:45 Відповісти
Давно ти займенники плутати почав,лизунець? Чи це виходить завдяки твоєму стертому язику?
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06.11.2024 22:45 Відповісти
"Попілом" може написати той, хто вдома говорить російською. Україномовні пишуть "попелом".
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07.11.2024 08:11 Відповісти
По́піл (англ. ash) - легка пилоподібна сіра (рідко чорна або біла) маса, яка залишається після згоряння чого-небудь. Окремо розрізняють вулканічний попіл.
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07.11.2024 08:19 Відповісти
А ще є правило чергування голосних. Попіл-попелом, Київ-Києвом
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08.11.2024 14:35 Відповісти
Рік-роком, сир-сиром...
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08.11.2024 14:36 Відповісти
Тобто Українська Армія на Курщині - це війна в Україні...
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06.11.2024 21:20 Відповісти
Макрон: шо там с Украиной будет?
Трамп: строго пох@й! все мои усилия на борьбу с орками из Мексики да и гоблины из Китая напрягают.
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06.11.2024 21:40 Відповісти
 
 