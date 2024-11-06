Макрон провів телефонну розмову з Трампом: йшлося і про війну в Україні

У середу, 6 листопада, президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову із республіканцем Дональдом Трампом, який переміг на президентських виборах у США.

Про це пише Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розмова між політиками тривала 25 хвилин.

Макрон і Трамп висловили "бажання працювати для повернення миру і стабільності" в умовах "великих міжнародних криз, що тривають", пише Le Figaro.

Під час розмови із американським політиком Макрон "підкреслив важливість ролі Європи і сказав Трампу, що готовий продовжити цю розмову і працювати разом" над спільними питаннями, зокрема війни в Україні та на Близькому Сході, після інавгурації республіканця.

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Нагадаємо, за попередніми результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

У МЗС РФ також прокоментували перемогу Трампа, заявивши, що працюватимуть з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси.

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