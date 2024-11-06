Макрон провел телефонный разговор с Трампом: речь шла и о войне в Украине

В среду, 6 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с республиканцем Дональдом Трампом, который победил на президентских выборах в США.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что разговор между политиками длился 25 минут.

Макрон и Трамп выразили "желание работать для возвращения мира и стабильности" в условиях "продолжающихся крупных международных кризисов", пишет Le Figaro.

Во время разговора с американским политиком Макрон "подчеркнул важность роли Европы и сказал Трампу, что готов продолжить этот разговор и работать вместе" над общими вопросами, в частности войны в Украине и на Ближнем Востоке, после инаугурации республиканца.

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Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

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