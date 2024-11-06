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Макрон провел телефонный разговор с Трампом: речь шла и о войне в Украине

Макрон провів телефонну розмову з Трампом: йшлося і про війну в Україні

В среду, 6 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с республиканцем Дональдом Трампом, который победил на президентских выборах в США.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что разговор между политиками длился 25 минут.

Макрон и Трамп выразили "желание работать для возвращения мира и стабильности" в условиях "продолжающихся крупных международных кризисов", пишет Le Figaro.

Во время разговора с американским политиком Макрон "подчеркнул важность роли Европы и сказал Трампу, что готов продолжить этот разговор и работать вместе" над общими вопросами, в частности войны в Украине и на Ближнем Востоке, после инаугурации республиканца.

Читайте также: Сенатор-республиканец Рубио о войне в Украине: "То, что мы здесь финансируем, - это патовая война, и она должна быть доведена до конца"

Напомним, по предварительным результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

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Автор: 

США (27336) Франция (3557) Трамп Дональд (5855) Макрон Эмманюэль (1381)


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Топ комментарии
+8
А про війну в россії він не говорив? Нема ніякої "війни в Україні", а є російсько-українська війна і саме так її треба називати!
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06.11.2024 20:53 Ответить
+6
Яка велика ненависть до Трампа і фактично до американців. Зупиніться, у них своя країна, свої вибори, свій президент. І США фактично спасли Україну у 2022 році. Гордіться своїм вибором 2019 року і запитуйте у нього, коли переговори з пуйлом? Можливо він ще раз буде вас всіх вести, щоб пошукати в очах пуйла мир і розповість про шашлики?
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06.11.2024 21:06 Ответить
+6
Та досить вже вилизувати. Ц занадто навіть для таких,як ти. Чи в тебе іспитовий термін?
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06.11.2024 21:24 Ответить
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А про війну в россії він не говорив? Нема ніякої "війни в Україні", а є російсько-українська війна і саме так її треба називати!
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06.11.2024 20:53 Ответить
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06.11.2024 20:55 Ответить
Коли розмова з ******?)))
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06.11.2024 20:58 Ответить
Запитав "Коли розмова з ******"?
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06.11.2024 21:00 Ответить
Яка велика ненависть до Трампа і фактично до американців. Зупиніться, у них своя країна, свої вибори, свій президент. І США фактично спасли Україну у 2022 році. Гордіться своїм вибором 2019 року і запитуйте у нього, коли переговори з пуйлом? Можливо він ще раз буде вас всіх вести, щоб пошукати в очах пуйла мир і розповість про шашлики?
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06.11.2024 21:06 Ответить
Та досить вже вилизувати. Ц занадто навіть для таких,як ти. Чи в тебе іспитовий термін?
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06.11.2024 21:24 Ответить
Продовжуй займатися своєю улюбленою справою-вилизуй. Кожен має право займатися тим, що йому по душі. Я тільки пишу, бо маю інформацію і натхнення.
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06.11.2024 21:34 Ответить
Це в тебе у методичці проекція передбачена,"натхненник погодинний? Краще скажи,як ти можеш бути таким мерзенним підлабузником,що нудоту викликаєш? Як ВЗАГАЛІ людина може опуститись до подібного?
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06.11.2024 21:42 Ответить
Не критикуй так себе і не почсипай голову попілом. Буває!
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06.11.2024 21:45 Ответить
Давно ти займенники плутати почав,лизунець? Чи це виходить завдяки твоєму стертому язику?
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06.11.2024 22:45 Ответить
"Попілом" може написати той, хто вдома говорить російською. Україномовні пишуть "попелом".
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07.11.2024 08:11 Ответить
По́піл (англ. ash) - легка пилоподібна сіра (рідко чорна або біла) маса, яка залишається після згоряння чого-небудь. Окремо розрізняють вулканічний попіл.
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07.11.2024 08:19 Ответить
А ще є правило чергування голосних. Попіл-попелом, Київ-Києвом
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08.11.2024 14:35 Ответить
Рік-роком, сир-сиром...
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08.11.2024 14:36 Ответить
Тобто Українська Армія на Курщині - це війна в Україні...
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06.11.2024 21:20 Ответить
Макрон: шо там с Украиной будет?
Трамп: строго пох@й! все мои усилия на борьбу с орками из Мексики да и гоблины из Китая напрягают.
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06.11.2024 21:40 Ответить
 
 