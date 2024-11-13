США нарощуватимуть підтримку України та зміцнюватимуть НАТО, - Блінкен

Адміністрація Джо Байдена продовжуватиме зміцнювати НАТО та нарощувати допомогу Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас дуже інтенсивний та важливий порядок денний на наступні місяці. Президент Байден налаштований використати кожен день, щоб продовжувати все, що робилося впродовж минулих чотирьох років, - зміцнювати Альянс, що критично для безпеки Сполучених Штатів і країн Європи. Ми маємо зробити все можливе для України, щоб переконатися, що вона може захистити себе від російської агресії", - сказав він.

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За словами Блінкена, сьогодні із Рютте вони провели "дуже продуктивну дискусію" щодо підтримки України.

"Ми бачимо дедалі більше нерозривність безпеки між Атлантичним театром, Індо-Тихоокеанським театром, Близьким Сходом. Критично важливо, щоб ми знайшли шляхи, як працювати якомога більш тісно разом. Те, що НАТО робило впродовж минулих років, - це зміцнювало зв’язки з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні, ми продовжуватимемо це робити у наступні тижні і місяці. Ми також маємо враховувати, що Альянсу все ще потрібно зробити багато у вимірі зміцнення своєї оборонно-промислової бази, щоб всі його витрати були сфокусовані на необхідних спроможностях", - сказав держсекретар.

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Блінкен зазначив, що зараз вже 23 союзники по НАТО спрямовують на оборону більше 2% від ВВП, і це є досягненням. Наразі треба забезпечити, щоб ці витрати використовувалися якомога більш ефективно.

Держсекретар США сподівається на плідне обговорення цих тем із союзниками сьогодні, під час зустрічі у форматі Північноатлантичної ради, намір продовжити ці дискусії та повернутися до цих тем вже за кілька тижнів під час зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу.

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