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США нарощуватимуть підтримку України та зміцнюватимуть НАТО, - Блінкен

США підтримуватимуть Україну та зміцнюватимуть НАТО

Адміністрація Джо Байдена продовжуватиме зміцнювати НАТО та нарощувати допомогу Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас дуже інтенсивний та важливий порядок денний на наступні місяці. Президент Байден налаштований використати кожен день, щоб продовжувати все, що робилося впродовж минулих чотирьох років, - зміцнювати Альянс, що критично для безпеки Сполучених Штатів і країн Європи. Ми маємо зробити все можливе для України, щоб переконатися, що вона може захистити себе від російської агресії", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 2% ВВП на оборону - вже недостатньо, - глава МЗС Німеччини Бербок

За словами Блінкена, сьогодні із Рютте вони провели "дуже продуктивну дискусію" щодо підтримки України.

"Ми бачимо дедалі більше нерозривність безпеки між Атлантичним театром, Індо-Тихоокеанським театром, Близьким Сходом. Критично важливо, щоб ми знайшли шляхи, як працювати якомога більш тісно разом. Те, що НАТО робило впродовж минулих років, - це зміцнювало зв’язки з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні, ми продовжуватимемо це робити у наступні тижні і місяці. Ми також маємо враховувати, що Альянсу все ще потрібно зробити багато у вимірі зміцнення своєї оборонно-промислової бази, щоб всі його витрати були сфокусовані на необхідних спроможностях", - сказав держсекретар.

Також читайте: Блінкен та глава МЗС Франції Барро підкреслили готовність продовжувати підтримку України

Блінкен зазначив, що зараз вже 23 союзники по НАТО спрямовують на оборону більше 2% від ВВП, і це є досягненням. Наразі треба забезпечити, щоб ці витрати використовувалися якомога більш ефективно.

Держсекретар США сподівається на плідне обговорення цих тем із союзниками сьогодні, під час зустрічі у форматі Північноатлантичної ради, намір продовжити ці дискусії та повернутися до цих тем вже за кілька тижнів під час зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу.

Також читайте: Блінкен вирушає до Брюсселю: Обговорить підтримку України з НАТО та ЄС

Автор: 

НАТО (6429) США (22614) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+8
За 33 місяці не наростили, в от за два як наростять...
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13.11.2024 12:33
+6
ПростаОксана

Зеленський розглядає серед можливих кандидатів послом до США Мілованова.
Він навмисно це пропихує чи "забув", бо ні Спартц ні республіканці нічого подібного не забувають?

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13.11.2024 12:21
+5
Кому лінь читати, коротша версія блінкена:

- хочемо впевнитись, що Україна може захистити себе від росії. А якщо ні - то ні.

- продовжуємо дискусії про дискусії .

- мені тут 70 днів ще протягнути, що ви хочете .
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13.11.2024 12:59
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Так поставте щось - в вас ще ж є 3млн касетних 155мл снарядів
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13.11.2024 12:06 Відповісти
Они у нас запрещены.
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13.11.2024 12:12 Відповісти
США офіційно передають касетні снаряди Україні з літа 2023 року
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13.11.2024 12:21 Відповісти
США підписали Конвенцію про непримінення - Украіна - ні
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13.11.2024 12:54 Відповісти
О, знавці під'їхали
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13.11.2024 13:58 Відповісти
Язиком молоти то ви найкращі в світі партнери.
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13.11.2024 12:10 Відповісти
Раздуплились. Блин, может надо второй тур у них требовать?!
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13.11.2024 12:11 Відповісти
За 33 місяці не наростили, в от за два як наростять...
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13.11.2024 12:33 Відповісти
Насправді, можуть. Але забздять
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13.11.2024 13:50 Відповісти
ПростаОксана

Зеленський розглядає серед можливих кандидатів послом до США Мілованова.
Він навмисно це пропихує чи "забув", бо ні Спартц ні республіканці нічого подібного не забувають?

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13.11.2024 12:21 Відповісти
Ага, потужно, аж до 21 січня 2025 року.
А за вже зроблене звичайно - дякуємо.
А за то шо пороблено звичайно ні.
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13.11.2024 12:24 Відповісти
Кому лінь читати, коротша версія блінкена:

- хочемо впевнитись, що Україна може захистити себе від росії. А якщо ні - то ні.

- продовжуємо дискусії про дискусії .

- мені тут 70 днів ще протягнути, що ви хочете .
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13.11.2024 12:59 Відповісти
З цього Мілованова дипломат, як з мене балерина. Бездумні призначення псевдо-дипломатів в ключові держави-партнери - це дурість, яка дорого обійдеться Україні і народу. А з таких милованових взяти нічого...
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13.11.2024 13:28 Відповісти
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13.11.2024 13:43 Відповісти
https://www.facebook.com/sergejtalk?__cft__[0]=AZUU0L7D-JIQA0Z-9XoU-4ogFuLshjf0aXGnkodqcUhgWmJE8qhLlB3NFcWx36vHSEz2u0ElIx-HZnxRES0QDSyq1NVKVih4HjtTlwchdds1Oz49hs-RP1l7Es9hHg8WGb4UojoY8CSA96GbcjAhcy9UaNthaeNYwjuC0o8Hn29qkQ&__tn__=-UC%2CP-R Andris F. Paraudzins

Трамп вирішив призначити журналіста FOX новин Піта Хегсетта міністром оборони США.

Гегсетт - ведучий телешоу "Вікенд з друзями" і не має досвіду в політиці.
У нього також нульовий досвід в захисті. Але палкий прихильник Трампа і Трампізму.
Час гопників у США. Шоу починається!

P.S. Звичайно, він є противником будь-якої допомоги Україні.

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13.11.2024 14:28 Відповісти
 
 