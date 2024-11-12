Блінкен вирушає до Брюсселю: Обговорить підтримку України з НАТО та ЄС

Державний секретар США Ентоні Блінкен 12-13 листопада їде до Брюсселю, щоб обговорити з європейськими союзниками підтримку України на тлі побоювань щодо майбутньої політики обраного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

Як зазначили у Держдепі, під час зустрічі зі своїми колегами у Брюсселі впродовж 12-13 листопада, Блінкен обговорить підтримку України в її захисті від російської агресії.

Відомо, що у цей час міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також перебуватиме у Брюсселі.

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Представники адміністрації Байдена заявили, що до закінчення терміну президентства планують забезпечити розгортання вже виділеної допомоги Україні, щоб допомогти їй відвоювати позиції.

Як повідомив агентству Reuters представник адміністрації Байдена, зараз докладаються зусилля щодо зміцнення позицій України, збільшення військової допомоги та координації з міжнародними партнерами.

Серед ключових союзників - не тільки Європа, а й такі країни, як Південна Корея, яка може зіграти важливу роль на тлі посилення союзу між Росією і Північною Кореєю.

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