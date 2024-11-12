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Блинкен отправляется в Брюссель: Обсудит поддержку Украины с НАТО и ЕС

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Брюссель 12-13 листопада

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 12-13 ноября едет в Брюссель, чтобы обсудить с европейскими союзниками поддержку Украины на фоне опасений относительно будущей политики избранного президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Как отметили в Госдепе, во время встречи со своими коллегами в Брюсселе в течение 12-13 ноября, Блинкен обсудит поддержку Украины в ее защите от российской агрессии.

Известно, что в это время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также будет находиться в Брюсселе.

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Представители администрации Байдена заявили, что до окончания срока президентства планируют обеспечить развертывание уже выделенной помощи Украине, чтобы помочь ей отвоевать позиции.

Как сообщил агентству Reuters представитель администрации Байдена, сейчас прилагаются усилия по укреплению позиций Украины, увеличению военной помощи и координации с международными партнерами.

Среди ключевых союзников - не только Европа, но и такие страны, как Южная Корея, которая может сыграть важную роль на фоне усиления союза между Россией и Северной Кореей.

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Автор: 

Брюссель (616) визит (3071) США (26439) помощь и поддержка (865) Блинкен Энтони (936)


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Що за брєд? Рубіо тоді хто, прибиральниця і білому домі?😂
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18.02.2025 02:12 Ответить
 
 