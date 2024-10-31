РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9624 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
3 038 49

США объявят о пакете военной помощи Украине в ближайшие дни

держсекретар США Ентоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин анонсировали предоставление Украине пакета помощи в сфере безопасности в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем оказывать помощь в сфере безопасности Украине со стороны США и объявим больше в ближайшие дни", - сказал Блинкен на пресс-конференции с южнокорейским коллегой, главой Пентагона и министром обороны Южной Кореи в Вашингтоне.

Также о пакете помощи заявил министр обороны США. "Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни", - сообщил Остин.

Читайте также: Украина получила только 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США, - Зеленский

Автор: 

США (27960) Блинкен Энтони (937) Остин Ллойд (420)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ось-ось оголосять оголошення...

показать весь комментарий
31.10.2024 21:07 Ответить
+3
Гаранты вашей безпеки - президент Украины. Выбрали арцыста? Веселитесь теперь. Хоть паржоте.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:06 Ответить
+2
США оголосять про пакет військової допомоги Україні найближчими днями Джерело:
***********
А коли оголосять про оголошення?
показать весь комментарий
31.10.2024 20:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США оголосять про пакет військової допомоги Україні найближчими днями Джерело:
***********
А коли оголосять про оголошення?
показать весь комментарий
31.10.2024 20:52 Ответить
Одні оголошення замість допомоги!
показать весь комментарий
31.10.2024 20:53 Ответить
Оголошення ще не оголосили. Будуть оголошувати в майбутньо-оголошувальному часі перед самим оголошенням оголошених заходів.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:04 Ответить
Зачем вы ******* здесь? Последний пакет передали десять дней назад. Предпоследний - за две недели до последнего.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:34 Ответить
Нарешті надійде те, що просив Залужний ще два роки тому?
показать весь комментарий
01.11.2024 08:17 Ответить
Коли оголосять тоді и можна побалакати
показать весь комментарий
31.10.2024 20:55 Ответить
Ось-ось оголосять оголошення...

показать весь комментарий
31.10.2024 21:07 Ответить
Невже томагавки вирішили дати???
показать весь комментарий
31.10.2024 20:55 Ответить
Tomahawk - це ракета не повітряного, не сухопутного, а виключно морського базування.

Ми ніколи легально не отримаємо ракету з дальністю понад 300 км
показать весь комментарий
31.10.2024 21:06 Ответить
Кто вам сказал такую глупость?
мобільна наземна ПУ Typhon
показать весь комментарий
31.10.2024 21:19 Ответить
сказал такую глупость?

Олександр Коваленко

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив
якщо Ви також є війсковий оглядач

https://nv.ua/ukr/opinion/viyskoviy-ekspert-pro-tomahawk-chomu-ci-raketi-ne-dlya-ukrajini-50462778.html

https://tsn.ua/zbroya/raketi-tomahawk-dlya-********-kovalenko-vidpoviv-na-scho-voni-zdatni-ta-chi-ye-v-nih-potreba-2690706.html
показать весь комментарий
31.10.2024 21:30 Ответить
Развелось этих "экспертов". По факту есть наземные ПУ для томагавков. ПО ФАКТУ.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:40 Ответить
Самих ракет виготовлено більш ніж достатньо - кілька тисяч щонайменше.



Як запускати?



Але Україна не має субмарин або великих кораблів, з яких можна було б запустити ці ракети. Та й придатної акваторії під своїм контролем також немає. А новітні наземні установки Typhon, які США планують, зокрема, розмістити в Німеччині, на експорт не призначено.



По-друге, ракети Tomahawk продаються, але не для всіх, зазначають у Defence Express. За весь час існування з 1983 року єдиним їхнім оператором, окрім США, є Великобританія. 2023 року лише дві країни отримали дозвіл на закупівлю - Японія та Австралія. Нідерландам дозволу не надали.

Вдачі майбутнім єкспертам, Вам и карты в руки.....

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4727438-Tomahawk-dlia-ukrainy-nevrazlyva-raketa
показать весь комментарий
31.10.2024 21:47 Ответить
Typhon - мобильная наземная пусковая установка https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Армии США , предназначенная для запуска крылатых ракет https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Tomahawk
показать весь комментарий
31.10.2024 21:42 Ответить
новітні наземні установки Typhon, які США планують, зокрема, розмістити в Німеччині, на експорт не призначено.

ЩО ДАЛІ ???

закупимо огірки та шпуляти ними ????
показать весь комментарий
31.10.2024 21:50 Ответить
Вам дадут томагавки и после того как вы их примените руснявые шарахнут по вам тактическим ядерным оружием которое они затащили в Беларусь. Что дальше?
показать весь комментарий
31.10.2024 22:05 Ответить
Мировые цены на пшеницу - вверх в 2-3 раза. 2 млрд двуногих сдохли.
Что дальше?
показать весь комментарий
31.10.2024 22:20 Ответить
Важно не сколько "сдохли", а где "сдохли".
показать весь комментарий
31.10.2024 22:26 Ответить
Поясните почему "важно". В мире достаточно стран третьего мира, которые не смогут себе позволить хлеб при резком скачке цен.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:30 Ответить
В том то и дело, что на страны третьего мира всем плевать. Если б голод угрожал ЕС или Северной Америке, то был бы другой разговор.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:36 Ответить
Поврехностный взгляд на ситуацию. В качестве примера:
100% нижнего белья для армии США шьют в Китае. О какой конфронтации между ними может идти речь?
Развитые страны не имеют замкнутого цикла товарного самообеспечения, и по целому ряду товарных позиций полностью живут за счет стран третьего мира.
Так что, увы, не плевать.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:42 Ответить
Зачем вы звездите на букву П? Трусы и футболки для ВС США, как и вся другая униформа, прекрасно шьются здесь же. А все остальное совершенно верно, никакой вооруженной конфронтации между США и КИтаем быть не может и не будет. Я только не понял, каким боком это все к разговору о том, что руснявые могут шарахнуть ядеркой, если Украина ударит их томагавками??
показать весь комментарий
31.10.2024 23:17 Ответить
Таким боком, что когда (не если, а именно когда) "русские" ударят ядерным оружием по Украине, то возникнет очень много "интересных" последствий.
Одно из которых - значительная разбалансировка производственно-торговых связей, затем социальная "напряженность" в целом ряде стран, вызыванная этой разбалансировкой, и как следствие - неуправляемая ситуация в высокотехнологичных стран, таких как ЕС и США.
И, тогда им уже точно будет "не плевать".
Еще в 2022 годе глава МВФ Гергиева предсказала, что "если агрессия рф продлится дольше, чем 2 года, то в мировой экономике начнутся необратимые изменения, не в лучшую сторону". Именно исходя из этого прогноза МВФ так настойчиво кремлевские шестерки пихают т.н. "мир".
Единственный способ остановить этот эффект домино - это победа Украины (не "зе" - его я терпеть не могу, как и все здравомыслящие люди), как способ утихомирить буйного психа "вова".
p.s. Действительно, каким боком ситуация на Украине на что-то влияет? Да никаким. Ракетный удар по Одессе - и мировые цены на пшеницу поднялись на 6%. "Никаким" - это 6%. Это тоже "П"?
показать весь комментарий
01.11.2024 00:02 Ответить
"на страны третьего мира всем плевать" - це поки майбутні голодні мігранти не добралися до ЄС...
показать весь комментарий
01.11.2024 08:22 Ответить
а чого роззявили пащеку на штатівську техніку, ніби США чимось заборгувало, зобов'язане Україні?
Чому не висуваєте претензій до ЕрЗе, яке не здатне домовитися про потрібну Україні допомогу від країн-союзників?
показать весь комментарий
31.10.2024 21:14 Ответить
Тому, що Штати - гарант нащої безпеки - саме тому ми віддали третій у світі ядерний потенціал...
А сьогодні канючимо то одне, то друге.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:19 Ответить
Ну, як гарант вони свою місію виконали: запросили зібратися на саміт всіх інших гарантів (тому що США - не єдинні, хто гарантував). Двоє гарантів відмовились прибути, самміт не відбувся; відповідно спільного консенсусного рішення по допомозі Україні прийнято не було. Які ще можуть бути претензї до США як до гаранта відповідно до Будапештського меморандуму?
показать весь комментарий
31.10.2024 21:51 Ответить
Тоді не дивуйтесь, що наша Сатана стане ядерною.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:18 Ответить
не стане. Ті ж самі партнери не дозволять. Тоді меншим злом для них буде дозволити ***** окупувати якщо не всю Україну, то, як мінімум, ті території, де можуть бути заводи по виробництву стратегічних ракет і ядерних боєголовок.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:24 Ответить
Гаранты вашей безпеки - президент Украины. Выбрали арцыста? Веселитесь теперь. Хоть паржоте.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:06 Ответить
О, еще один неписьменный (((. Где, в каком месте США гарант безопасности Украины? Сколько можно одну и ту же ху.ню нести про Будапешт, если все, что там украинским по белому написано это "США обязуются уважать границы Украины"?
показать весь комментарий
31.10.2024 22:28 Ответить
ЯЗ хай повернуть, а тут вже розберуться, кому пред'являти претензії. Так зрозуміло?
показать весь комментарий
31.10.2024 21:19 Ответить
Хто має повернути? США?
Так вони не забирали!
показать весь комментарий
31.10.2024 21:47 Ответить
Вони є гарантами безпеки, Гарантами!! гребанної ***** безпеки! Ви розумієте, що Це таке??? Ні??, тоді поцікавтеся, може зрозумієте, якщо ви не є повним Ідіотом!(,
показать весь комментарий
31.10.2024 21:55 Ответить
та пішов ти yf]eq, 73/43%зебільний жопаний труханівець, зі своїми загальними вимогами гарантій! США не підписувались вписуватися за Україну, за її незалежність, ні власною зброєю, ні тим більше власними солдатами! А те що зараз дають - це їхня добра воля поза рамками всяких чинних зобов'язань. Підкреслюю: чинних, а не тобою видуманих! Хоча, інакше ти срати не зможеш, бо ж не будеш наїзжати на свого гуру ЕрЗе, за його нездалість у зовнішній політиці, зокрема.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:04 Ответить
Ты на Банковую бубочке позвони. Он тебе ответит шо и как. Сколько из вас проголосовало за Европейскую солидарносць? 12%? А за Слугу Урода? А за партию регионов? То то. Сиди и не вякай.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:10 Ответить
за євросолідарність і БЮТ проголосувало по 8%, за Голос - 6%. За уродів 43%; за мертвечуків - 13%
показать весь комментарий
31.10.2024 22:21 Ответить
Не звезди, не есть они никакими гарантами,
показать весь комментарий
31.10.2024 22:32 Ответить
Ядерку вы рашке отдали. Носители и стратегическую авиацию разворовали. Выскажи зеркалу все свои претензии. Все собственные ракетные программы свернули стугны и той в достатке не было, если бы не остановили экспортную партию вообще вилами бы танки останавливали.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:16 Ответить
Вот тут ты прав. Правда, хоть она и не приятная, но она есть.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:22 Ответить
Как говорят кацапы---,,Дорога ложка к обеду,,.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:30 Ответить
А обед уже закончился? Уже больше помощь не нужна? Дальше сами, потужно?
показать весь комментарий
31.10.2024 22:33 Ответить
Так меню убогое обеда---опять же как в кацапской песне---,,вместо строчки, одни точки...,, Или как говорят в Одессе---,, Голый куй на босу ногу,,!
показать весь комментарий
01.11.2024 21:12 Ответить
черговий пакет занепокоення і стурбованості
показать весь комментарий
31.10.2024 21:34 Ответить
черговий пакет з атб на день вистачить)
показать весь комментарий
31.10.2024 23:49 Ответить
Попередній пакет від 21.10.2024 на 400млн
Завтра, або в понеділок буде 2 тижні між пакетами

До кінця каденції залишаеться 5-6 раз с інтервалом 2 тижні
Залишок обіцянного 4.6млрд з невикористанного PDA 2024 року
По 400-500млн, встигнуть використати від 2млрд до 3млрд

Та 4.8млрд не використанного PDA 2022-2023 років, котрі "забули пообіцяти"

Невже наступному президенту доведеться підписувати невикористані PDA...
показать весь комментарий
31.10.2024 22:11 Ответить
тільки не намагайс ***** всім нам мізки брехнею, ніби трамп буде щось подібне підписувати.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:27 Ответить
Війська КНДР у Європі наслідок імпотенції світових демократій?
показать весь комментарий
31.10.2024 23:47 Ответить
А що 8 ярдів вже роздали у ВР і ОП?
показать весь комментарий
01.11.2024 02:49 Ответить
 
 