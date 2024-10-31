США объявят о пакете военной помощи Украине в ближайшие дни

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин анонсировали предоставление Украине пакета помощи в сфере безопасности в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем оказывать помощь в сфере безопасности Украине со стороны США и объявим больше в ближайшие дни", - сказал Блинкен на пресс-конференции с южнокорейским коллегой, главой Пентагона и министром обороны Южной Кореи в Вашингтоне.

Также о пакете помощи заявил министр обороны США. "Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни", - сообщил Остин.

