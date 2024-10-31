3 038 49
США объявят о пакете военной помощи Украине в ближайшие дни
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин анонсировали предоставление Украине пакета помощи в сфере безопасности в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы продолжаем оказывать помощь в сфере безопасности Украине со стороны США и объявим больше в ближайшие дни", - сказал Блинкен на пресс-конференции с южнокорейским коллегой, главой Пентагона и министром обороны Южной Кореи в Вашингтоне.
Также о пакете помощи заявил министр обороны США. "Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни", - сообщил Остин.
А коли оголосять про оголошення?
Ми ніколи легально не отримаємо ракету з дальністю понад 300 км
мобільна наземна ПУ Typhon
Олександр Коваленко
Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив
якщо Ви також є війсковий оглядач
https://nv.ua/ukr/opinion/viyskoviy-ekspert-pro-tomahawk-chomu-ci-raketi-ne-dlya-ukrajini-50462778.html
https://tsn.ua/zbroya/raketi-tomahawk-dlya-********-kovalenko-vidpoviv-na-scho-voni-zdatni-ta-chi-ye-v-nih-potreba-2690706.html
Як запускати?
Але Україна не має субмарин або великих кораблів, з яких можна було б запустити ці ракети. Та й придатної акваторії під своїм контролем також немає. А новітні наземні установки Typhon, які США планують, зокрема, розмістити в Німеччині, на експорт не призначено.
По-друге, ракети Tomahawk продаються, але не для всіх, зазначають у Defence Express. За весь час існування з 1983 року єдиним їхнім оператором, окрім США, є Великобританія. 2023 року лише дві країни отримали дозвіл на закупівлю - Японія та Австралія. Нідерландам дозволу не надали.
Вдачі майбутнім єкспертам, Вам и карты в руки.....
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4727438-Tomahawk-dlia-ukrainy-nevrazlyva-raketa
ЩО ДАЛІ ???
закупимо огірки та шпуляти ними ????
Что дальше?
100% нижнего белья для армии США шьют в Китае. О какой конфронтации между ними может идти речь?
Развитые страны не имеют замкнутого цикла товарного самообеспечения, и по целому ряду товарных позиций полностью живут за счет стран третьего мира.
Так что, увы, не плевать.
Одно из которых - значительная разбалансировка производственно-торговых связей, затем социальная "напряженность" в целом ряде стран, вызыванная этой разбалансировкой, и как следствие - неуправляемая ситуация в высокотехнологичных стран, таких как ЕС и США.
И, тогда им уже точно будет "не плевать".
Еще в 2022 годе глава МВФ Гергиева предсказала, что "если агрессия рф продлится дольше, чем 2 года, то в мировой экономике начнутся необратимые изменения, не в лучшую сторону". Именно исходя из этого прогноза МВФ так настойчиво кремлевские шестерки пихают т.н. "мир".
Единственный способ остановить этот эффект домино - это победа Украины (не "зе" - его я терпеть не могу, как и все здравомыслящие люди), как способ утихомирить буйного психа "вова".
p.s. Действительно, каким боком ситуация на Украине на что-то влияет? Да никаким. Ракетный удар по Одессе - и мировые цены на пшеницу поднялись на 6%. "Никаким" - это 6%. Это тоже "П"?
Чому не висуваєте претензій до ЕрЗе, яке не здатне домовитися про потрібну Україні допомогу від країн-союзників?
А сьогодні канючимо то одне, то друге.
Так вони не забирали!
Завтра, або в понеділок буде 2 тижні між пакетами
До кінця каденції залишаеться 5-6 раз с інтервалом 2 тижні
Залишок обіцянного 4.6млрд з невикористанного PDA 2024 року
По 400-500млн, встигнуть використати від 2млрд до 3млрд
Та 4.8млрд не використанного PDA 2022-2023 років, котрі "забули пообіцяти"
Невже наступному президенту доведеться підписувати невикористані PDA...