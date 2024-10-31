США оголосять про пакет військової допомоги Україні найближчими днями

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін анонсували надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуємо надавати безпекову допомогу Україні з боку США й оголосимо більше найближчими днями", - сказав Блінкен на пресконференції з південнокорейським колегою, главою Пентагону і міністром оборони Південної Кореї у Вашингтоні.

Також про пакет допомоги заявив міністр оборони США. "Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у безпековій сфері найближчими днями", - повідомив Остін.

