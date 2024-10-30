УКР
Україна отримала тільки 10% від пакета допомоги, за який проголосував Конгрес США, - Зеленський

Зеленський розповів про значні затримки пакета допомоги від США

Сполучені Штати передали Україні лише десяту частину від усього пакета допомоги, за який проголосував Конгрес у квітні 2024 року.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи, інформує Цензор.НЕТ.

"Що робити, наприклад, коли Росія захоплює або робить якісь кроки вперед на сході? Ви робите свою роботу. Ви розраховуєте на резерви. Ви розраховуєте на спеціальні бригади. Ви розраховуєте на певну техніку.

І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який уже навіть проголосований, ви знаєте... Це не смішно. Але ж Конгрес проголосував", - сказав глава держави.

За його словами, "це не питання грошей".

"Це завжди питання з бюрократією, з логістикою, з ідеями або скептицизмом, із тим, що ця зброя добра, а ця зброя погана. Це ми вам дамо, цього не дамо. Це перетин червоних ліній. Якою буде реакція Путіна... Ось про що", - додав Зеленський.

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Нагадаємо, Україна очікувала ухвалення законопроєкту Конгресом США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні на понад $60 млрд допомоги.

Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

+33
Особисто йому мабуть ні, а українському народу в якого в 90х відібрали засоби захисту, в чому особисто зізнався тодішній мешканець Білого дому, скоріше що винні.
30.10.2024 15:39 Відповісти
+31
Президент США котрий ту зброю забирав сказав що то була помилка. Не думаю що це маячня.
30.10.2024 15:43 Відповісти
+26
Поцікавтесь під яким тиском на Україну з боку США ото все підписувалось та спробуйте позбавитись комплексу меншовартості.
30.10.2024 15:43 Відповісти
а хто йому сказав, що весь 61 лярд - це виключно для України і в поточному році?
Чм він сам оце придумав, і збрехав?
30.10.2024 17:30 Відповісти
Адміністрація Байдена+Камала розповідала, що просять у Конгреса 61млрд для України
Те що там 31млрд для України - це ніхто не розповідав

Всі повторюють про 61млрд - навіть Трамп
30.10.2024 22:58 Відповісти
Не стоит прогибаться под изменчивый мир,однажды мир прогнется под нас.!!! Україна Є і БУДЕ, але для цього треба єдність і бажання перемоги. А ще гроші які чомусь на містах ідуть не на озброєння і захист. Винна не Європа, винні ми, що вибираємо таких керівників держави. Вони підвели страну до такого жалюгідного стану, що ми тепер побираємося. А гроші нам дають не тому,що вони піклуються за Україну, у них свій зиск. Будьмо українці на своїй землі, яку доречі порошенко і зеленськмй продали. Тобто гасло неактуальне? Ні, ми краще приберемо і внутрішних ворогів. На мапі буде УКРАЇНА.!!!
30.10.2024 17:34 Відповісти
Я так відчуваю, що впродовж тижня Зельоні будуть гавкати і вити на Байдена, допомагаючи пройти Трампу в перзиденти.
30.10.2024 18:20 Відповісти
А Трамп поиім розвальцує ЗЄ дупу самим брутальним чином.
30.10.2024 22:22 Відповісти
Може тепер дойде, що демократи і адміністрація Байдена дуже переконливо брешуть, але мало що роблять, а що роблять то майже все через дупу.
Саме тому багато народу в америці ладні голосувати за будь кого, навіть нарциса Трампа, але щоб не брехав.
30.10.2024 18:49 Відповісти
Через 11 тижнів перевіремо обіцянку підписати невикористаний залишок PDA 2024 року в сумі 4.6млрд до кінця каденції
30.10.2024 22:59 Відповісти
А де саме брехав Байден? Що ти верзеш? В опу засунь свого трампа, чесного знайшов! Трамп пдрс готовий відсмокти у уйла - Рейган вгробу перевертається вді такого республіканця!
30.10.2024 23:58 Відповісти
Багато де. Один з прикладів зрозумілий вам - не дав і патрона в рамках ленд-лізу у 2020 році, хоча мав повне законне право, і треба було тільки віддати розпорядження Остіну.
31.10.2024 01:31 Відповісти
"Ленд-лізу у 2020 році" ...все ясно)))
31.10.2024 03:08 Відповісти
Ясно те що на Цензорі не можна редагувати коментарі.
По факту є що сказати? Чи будете робити круглі очі коли Байден вас кине із залишками 60 мільярдів?
31.10.2024 06:55 Відповісти
Краще розкажи як Міноборони не взмозі сформувати заявку на зброю!
Американці оуєвають з такого підходу!
Питають "так що вам треба"?! А у відповідь тиша... Тільки чути як дружбан Єрмака Умєров, який доречі у Стамбулі був на легендарній зустрічі з кацапами, бабло скридує...
30.10.2024 19:09 Відповісти
дивно,що вони ще щось дають... стидоба яка... бігає за наші гроші по всьому світові ,як новий паніковський.... дай мільон,дай мільон
30.10.2024 19:38 Відповісти
А скільки відсотків взятих на себе зобов'язань перед Госдепом виконав ЗЄ?
30.10.2024 22:20 Відповісти
Яка довіра, така і поміч.
30.10.2024 23:17 Відповісти
Позич бабки у голів МСЕК і інших паразитів!
30.10.2024 23:51 Відповісти
ЗеПздбл, а скільки відсотків із обіцяного тобою 1 млн дронів ти виділив для ЗСУ? Може спочатку почни ска хоча б щось робити, а не пздти про фантазії? Н ехочещ зепдрс квратальний розповісти про наступний бюджет в якому на дорожній фонд виділено більше коштів, ніж на оборонку?
30.10.2024 23:53 Відповісти
зєля, ти - szuk@! це ти зі своїм дєрмаком руйнуєте і здаєте країну! пишеш свої дебільні відосики, запорошуєш людям вуха і брешеш, брешеш, брешеш і ніхріна не робиш для захисту країни! працюєш ширмою для втілення кремлівських планів!
хочеш захід зробити цапом-відбувайлом для своєї зради? ти - рідкісний дєрмак, якого хріну поклав сотні тисяч найкращих хлопців, щоб зберегти свою паршиву харю? то треба було одразу до пуйла тікати, а так -і на тому світі вічність в дєрьмі гнити будеш!
31.10.2024 00:40 Відповісти
Поводить себе, як повний бовдур і сподівається на порозуміння. З-за нього проблеми з постачанням. Неадекват!
31.10.2024 01:14 Відповісти
Де три лінії оборони, чи демократи забрали ескаватори, цемент, деревину і арматуру???
Ти і твоя ********** влада, ще гірші за кацапів, корупція і ******* процвітає🤬🤬
31.10.2024 02:05 Відповісти
Демократи відмінили санкції а точніше ввели мараторій на пів року а зараз продлили, ще на пів року, торгувати нафтою газом ураном лісом, і дозвол на працю банкам з РФ? Ти цього не знав?
31.10.2024 08:02 Відповісти
А чого не кажуть, що США дозволили банкам працювати, бізнесу купувати нафту газ СПГ дерево уран, скільки ярдів поїхало на Москву, а скільки допомоги Україні, оце політика Блінкена та Салівана
31.10.2024 07:59 Відповісти
https://x.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko



https://x.com/BorisenkoBoris

@BorisenkoBoris


https://x.com/BorisenkoBoris/status/1851829469037711815

The New York Times опублікувала Що у"секрет\пунктах плануЗЕ" Вимога надати Україні ракети Tomahawk(Томагок) Це-Ганьба Бо ці ракети можна передати лише разом З Атомною субмариною чи есмінцем Або з бомбардув\В-52 Той,хто ТАКЕ вставив в"план"-дебіл чи ворогЗЕ

31.10.2024 08:28 Відповісти
А пам'ятаєте, панове, як ви палали благородною ненавистю до республіканців, спікера Джонсона та бувшого президента Трампа? Як виливали на них відра бруду та образ за те, що вони, нібито, блокували ухвалення пакету про допомогу Україні? Що скажете тепер?
31.10.2024 09:13 Відповісти
Вєнька ЗЕлупенька, хватить скиглити треба перестати красти.
31.10.2024 09:30 Відповісти
Нагадую. Ось, наприклад:

Республіканці у Конгресі своїми діями проти допомоги Україні стають на бік Путіна, - Білий дім
Джерело: https://censor.net/ua/n3473500
31.10.2024 11:14 Відповісти
