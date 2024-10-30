Україна отримала тільки 10% від пакета допомоги, за який проголосував Конгрес США, - Зеленський

Сполучені Штати передали Україні лише десяту частину від усього пакета допомоги, за який проголосував Конгрес у квітні 2024 року.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи, інформує Цензор.НЕТ.

"Що робити, наприклад, коли Росія захоплює або робить якісь кроки вперед на сході? Ви робите свою роботу. Ви розраховуєте на резерви. Ви розраховуєте на спеціальні бригади. Ви розраховуєте на певну техніку.

І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який уже навіть проголосований, ви знаєте... Це не смішно. Але ж Конгрес проголосував", - сказав глава держави.

За його словами, "це не питання грошей".

"Це завжди питання з бюрократією, з логістикою, з ідеями або скептицизмом, із тим, що ця зброя добра, а ця зброя погана. Це ми вам дамо, цього не дамо. Це перетин червоних ліній. Якою буде реакція Путіна... Ось про що", - додав Зеленський.

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Нагадаємо, Україна очікувала ухвалення законопроєкту Конгресом США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні на понад $60 млрд допомоги.

Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.