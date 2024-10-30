РУС
Украина получила только 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США, - Зеленский

Зеленський розповів про значні затримки пакета допомоги від США

Соединенные Штаты передали Украине лишь десятую часть от всего пакета помощи, за который проголосовал Конгресс в апреле 2024 года.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью представителям СМИ стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ.

"Что делать, например, когда Россия захватывает или делает какие-то шаги вперед на востоке? Вы делаете свою работу. Вы рассчитываете на резервы. Вы рассчитываете на специальные бригады. Вы рассчитываете на определенную технику.

И если вы получили 10% от всего пакета, который уже даже проголосован, вы знаете... Это не смешно. Но Конгресс проголосовал", - сказал глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина надеется на поддержку Европы, если помощь от США уменьшится, - Зеленский

По его словам, "это не вопрос денег".

"Это всегда вопрос с бюрократией, с логистикой, с идеями или скептицизмом, с тем, что это оружие хорошее, а это оружие плохое. Это мы вам дадим, этого не дадим. Это пересечение красных линий. Какой будет реакция Путина... Вот о чем", - добавил Зеленский.

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Напомним, Украина ожидала принятия законопроекта Конгрессом США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

Читайте также: Каволи предоставил Конгрессу США список оружия, о котором неоднократно просила Украина, - CNN

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине на более чем $60 млрд помощи.

Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Автор: 

Зеленский Владимир (21993) Конгресс США (1265) помощь (8120) США (27945)
Топ комментарии
+33
Особисто йому мабуть ні, а українському народу в якого в 90х відібрали засоби захисту, в чому особисто зізнався тодішній мешканець Білого дому, скоріше що винні.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:39 Ответить
+31
Президент США котрий ту зброю забирав сказав що то була помилка. Не думаю що це маячня.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:43 Ответить
+26
Поцікавтесь під яким тиском на Україну з боку США ото все підписувалось та спробуйте позбавитись комплексу меншовартості.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:43 Ответить
а хто йому сказав, що весь 61 лярд - це виключно для України і в поточному році?
Чм він сам оце придумав, і збрехав?
показать весь комментарий
30.10.2024 17:30 Ответить
Адміністрація Байдена+Камала розповідала, що просять у Конгреса 61млрд для України
Те що там 31млрд для України - це ніхто не розповідав

Всі повторюють про 61млрд - навіть Трамп
показать весь комментарий
30.10.2024 22:58 Ответить
Не стоит прогибаться под изменчивый мир,однажды мир прогнется под нас.!!! Україна Є і БУДЕ, але для цього треба єдність і бажання перемоги. А ще гроші які чомусь на містах ідуть не на озброєння і захист. Винна не Європа, винні ми, що вибираємо таких керівників держави. Вони підвели страну до такого жалюгідного стану, що ми тепер побираємося. А гроші нам дають не тому,що вони піклуються за Україну, у них свій зиск. Будьмо українці на своїй землі, яку доречі порошенко і зеленськмй продали. Тобто гасло неактуальне? Ні, ми краще приберемо і внутрішних ворогів. На мапі буде УКРАЇНА.!!!
показать весь комментарий
30.10.2024 17:34 Ответить
Я так відчуваю, що впродовж тижня Зельоні будуть гавкати і вити на Байдена, допомагаючи пройти Трампу в перзиденти.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:20 Ответить
А Трамп поиім розвальцує ЗЄ дупу самим брутальним чином.
показать весь комментарий
30.10.2024 22:22 Ответить
Може тепер дойде, що демократи і адміністрація Байдена дуже переконливо брешуть, але мало що роблять, а що роблять то майже все через дупу.
Саме тому багато народу в америці ладні голосувати за будь кого, навіть нарциса Трампа, але щоб не брехав.
показать весь комментарий
30.10.2024 18:49 Ответить
Через 11 тижнів перевіремо обіцянку підписати невикористаний залишок PDA 2024 року в сумі 4.6млрд до кінця каденції
показать весь комментарий
30.10.2024 22:59 Ответить
А де саме брехав Байден? Що ти верзеш? В опу засунь свого трампа, чесного знайшов! Трамп пдрс готовий відсмокти у уйла - Рейган вгробу перевертається вді такого республіканця!
показать весь комментарий
30.10.2024 23:58 Ответить
Багато де. Один з прикладів зрозумілий вам - не дав і патрона в рамках ленд-лізу у 2020 році, хоча мав повне законне право, і треба було тільки віддати розпорядження Остіну.
показать весь комментарий
31.10.2024 01:31 Ответить
"Ленд-лізу у 2020 році" ...все ясно)))
показать весь комментарий
31.10.2024 03:08 Ответить
Ясно те що на Цензорі не можна редагувати коментарі.
По факту є що сказати? Чи будете робити круглі очі коли Байден вас кине із залишками 60 мільярдів?
показать весь комментарий
31.10.2024 06:55 Ответить
Краще розкажи як Міноборони не взмозі сформувати заявку на зброю!
Американці оуєвають з такого підходу!
Питають "так що вам треба"?! А у відповідь тиша... Тільки чути як дружбан Єрмака Умєров, який доречі у Стамбулі був на легендарній зустрічі з кацапами, бабло скридує...
показать весь комментарий
30.10.2024 19:09 Ответить
дивно,що вони ще щось дають... стидоба яка... бігає за наші гроші по всьому світові ,як новий паніковський.... дай мільон,дай мільон
показать весь комментарий
30.10.2024 19:38 Ответить
А скільки відсотків взятих на себе зобов'язань перед Госдепом виконав ЗЄ?
показать весь комментарий
30.10.2024 22:20 Ответить
Яка довіра, така і поміч.
показать весь комментарий
30.10.2024 23:17 Ответить
Позич бабки у голів МСЕК і інших паразитів!
показать весь комментарий
30.10.2024 23:51 Ответить
ЗеПздбл, а скільки відсотків із обіцяного тобою 1 млн дронів ти виділив для ЗСУ? Може спочатку почни ска хоча б щось робити, а не пздти про фантазії? Н ехочещ зепдрс квратальний розповісти про наступний бюджет в якому на дорожній фонд виділено більше коштів, ніж на оборонку?
показать весь комментарий
30.10.2024 23:53 Ответить
зєля, ти - szuk@! це ти зі своїм дєрмаком руйнуєте і здаєте країну! пишеш свої дебільні відосики, запорошуєш людям вуха і брешеш, брешеш, брешеш і ніхріна не робиш для захисту країни! працюєш ширмою для втілення кремлівських планів!
хочеш захід зробити цапом-відбувайлом для своєї зради? ти - рідкісний дєрмак, якого хріну поклав сотні тисяч найкращих хлопців, щоб зберегти свою паршиву харю? то треба було одразу до пуйла тікати, а так -і на тому світі вічність в дєрьмі гнити будеш!
показать весь комментарий
31.10.2024 00:40 Ответить
Поводить себе, як повний бовдур і сподівається на порозуміння. З-за нього проблеми з постачанням. Неадекват!
показать весь комментарий
31.10.2024 01:14 Ответить
Де три лінії оборони, чи демократи забрали ескаватори, цемент, деревину і арматуру???
Ти і твоя ********** влада, ще гірші за кацапів, корупція і ******* процвітає🤬🤬
показать весь комментарий
31.10.2024 02:05 Ответить
Демократи відмінили санкції а точніше ввели мараторій на пів року а зараз продлили, ще на пів року, торгувати нафтою газом ураном лісом, і дозвол на працю банкам з РФ? Ти цього не знав?
показать весь комментарий
31.10.2024 08:02 Ответить
А чого не кажуть, що США дозволили банкам працювати, бізнесу купувати нафту газ СПГ дерево уран, скільки ярдів поїхало на Москву, а скільки допомоги Україні, оце політика Блінкена та Салівана
показать весь комментарий
31.10.2024 07:59 Ответить
https://x.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko



https://x.com/BorisenkoBoris

@BorisenkoBoris


https://x.com/BorisenkoBoris/status/1851829469037711815

The New York Times опублікувала Що у"секрет\пунктах плануЗЕ" Вимога надати Україні ракети Tomahawk(Томагок) Це-Ганьба Бо ці ракети можна передати лише разом З Атомною субмариною чи есмінцем Або з бомбардув\В-52 Той,хто ТАКЕ вставив в"план"-дебіл чи ворогЗЕ

показать весь комментарий
31.10.2024 08:28 Ответить
А пам'ятаєте, панове, як ви палали благородною ненавистю до республіканців, спікера Джонсона та бувшого президента Трампа? Як виливали на них відра бруду та образ за те, що вони, нібито, блокували ухвалення пакету про допомогу Україні? Що скажете тепер?
показать весь комментарий
31.10.2024 09:13 Ответить
Вєнька ЗЕлупенька, хватить скиглити треба перестати красти.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:30 Ответить
Нагадую. Ось, наприклад:

Республіканці у Конгресі своїми діями проти допомоги Україні стають на бік Путіна, - Білий дім
Джерело: https://censor.net/ua/n3473500
показать весь комментарий
31.10.2024 11:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 