Украина получила только 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США, - Зеленский
Соединенные Штаты передали Украине лишь десятую часть от всего пакета помощи, за который проголосовал Конгресс в апреле 2024 года.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью представителям СМИ стран Северной Европы, информирует Цензор.НЕТ.
"Что делать, например, когда Россия захватывает или делает какие-то шаги вперед на востоке? Вы делаете свою работу. Вы рассчитываете на резервы. Вы рассчитываете на специальные бригады. Вы рассчитываете на определенную технику.
И если вы получили 10% от всего пакета, который уже даже проголосован, вы знаете... Это не смешно. Но Конгресс проголосовал", - сказал глава государства.
По его словам, "это не вопрос денег".
"Это всегда вопрос с бюрократией, с логистикой, с идеями или скептицизмом, с тем, что это оружие хорошее, а это оружие плохое. Это мы вам дадим, этого не дадим. Это пересечение красных линий. Какой будет реакция Путина... Вот о чем", - добавил Зеленский.
Принятие Конгрессом США помощи для Украины
Напомним, Украина ожидала принятия законопроекта Конгрессом США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.
В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине на более чем $60 млрд помощи.
Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.
23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.
Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Чм він сам оце придумав, і збрехав?
Те що там 31млрд для України - це ніхто не розповідав
Всі повторюють про 61млрд - навіть Трамп
Саме тому багато народу в америці ладні голосувати за будь кого, навіть нарциса Трампа, але щоб не брехав.
По факту є що сказати? Чи будете робити круглі очі коли Байден вас кине із залишками 60 мільярдів?
Американці оуєвають з такого підходу!
Питають "так що вам треба"?! А у відповідь тиша... Тільки чути як дружбан Єрмака Умєров, який доречі у Стамбулі був на легендарній зустрічі з кацапами, бабло скридує...
хочеш захід зробити цапом-відбувайлом для своєї зради? ти - рідкісний дєрмак, якого хріну поклав сотні тисяч найкращих хлопців, щоб зберегти свою паршиву харю? то треба було одразу до пуйла тікати, а так -і на тому світі вічність в дєрьмі гнити будеш!
Ти і твоя ********** влада, ще гірші за кацапів, корупція і ******* процвітає🤬🤬
The New York Times опублікувала Що у"секрет\пунктах плануЗЕ" Вимога надати Україні ракети Tomahawk(Томагок) Це-Ганьба Бо ці ракети можна передати лише разом З Атомною субмариною чи есмінцем Або з бомбардув\В-52 Той,хто ТАКЕ вставив в"план"-дебіл чи ворогЗЕ
