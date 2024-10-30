Украина получила только 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США, - Зеленский

Соединенные Штаты передали Украине лишь десятую часть от всего пакета помощи, за который проголосовал Конгресс в апреле 2024 года.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

"Что делать, например, когда Россия захватывает или делает какие-то шаги вперед на востоке? Вы делаете свою работу. Вы рассчитываете на резервы. Вы рассчитываете на специальные бригады. Вы рассчитываете на определенную технику.

И если вы получили 10% от всего пакета, который уже даже проголосован, вы знаете... Это не смешно. Но Конгресс проголосовал", - сказал глава государства.

По его словам, "это не вопрос денег".

"Это всегда вопрос с бюрократией, с логистикой, с идеями или скептицизмом, с тем, что это оружие хорошее, а это оружие плохое. Это мы вам дадим, этого не дадим. Это пересечение красных линий. Какой будет реакция Путина... Вот о чем", - добавил Зеленский.

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Напомним, Украина ожидала принятия законопроекта Конгрессом США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине на более чем $60 млрд помощи.

Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.