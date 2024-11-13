Є стриманий оптимізм, - Сибіга про дозвіл США на далекобійні удари ЗСУ по території РФ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з американським колегою Ентоні Блінкеном дозвіл США на удари ЗСУ вглиб РФ західною зброєю.
Про це Сибіга розповів в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, "є стриманий оптимізм" щодо дозволу Вашингтона на удари по території Росії.
"Тут ми стримано оптимістичні. Тому надзвичайно важлива зустріч з усіх міркувань",- сказав дипломат.
Також Сибіга розповів, що обговорював із Блінкеном євроатлантичну інтеграцію України.
Нагадаємо, що 13 листопада під час візиту до Бельгії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Брюсселі двосторонні переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
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Це як потужне незламне ? Кажіть вже правду