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Новини
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Є стриманий оптимізм, - Сибіга про дозвіл США на далекобійні удари ЗСУ по території РФ

Сибіга про дозвіл на далекобійність

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з американським колегою Ентоні Блінкеном дозвіл США на удари ЗСУ вглиб РФ західною зброєю. 

Про це Сибіга розповів в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, "є стриманий оптимізм" щодо дозволу Вашингтона на удари по території Росії.

"Тут ми стримано оптимістичні. Тому надзвичайно важлива зустріч з усіх міркувань",- сказав дипломат.

Також Сибіга розповів, що обговорював із Блінкеном євроатлантичну інтеграцію України.

Нагадаємо, що 13 листопада під час візиту до Бельгії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Брюсселі двосторонні переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

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Автор: 

зброя (7442) дозвіл (290) Сибіга Андрій (381) Блінкен Ентоні (1156)


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Вони вже програли.При чому не стримано,а молніеносно. По всіх напрямках.І нічрму не навчилися.
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13.11.2024 20:09 Відповісти
Хто вони?
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13.11.2024 20:16 Відповісти
Тут ми стримано оптимістичні. А там?

Це як потужне незламне ? Кажіть вже правду
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13.11.2024 20:14 Відповісти
Удари ЧИМ і з чого? З кулеметів Браунінга?
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13.11.2024 20:15 Відповісти
Це те саме, що нестримний песимізм.
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13.11.2024 20:20 Відповісти
Балаболи
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13.11.2024 20:36 Відповісти
Очередная панацея. Сколько уже их было начиная с джавелинов.
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13.11.2024 21:03 Відповісти
,,Говорили балакали...''
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13.11.2024 21:16 Відповісти
 
 