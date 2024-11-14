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Новини
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Політика США щодо далекобійних ударів вглиб Росії поки не змінилася, - Держдепартамент

Держдепартамент США

Адміністрація США зберігає позицію щодо обмеженого застосування Україною далекобійної зброї по цілях вглиб Росії та продовжує консультації із союзниками щодо реагування на присутність військ КНДР у війні РФ проти України.

Про це заявив у четвер у Вашингтоні заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У мене немає оголошень жодних змін у політиці", - зауважив представник Держдепу в контексті запитання про можливість дозволу для України вражати цілі західною далекобійною зброєю вглибині Росії.

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Він також поінформував, що державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває в Брюсселі, продовжує обговорювати із союзниками й партнерами реакцію на залучення Росією військ КНДР у війні проти України. За його словами, участь Північної Кореї у цій війні викликає велике занепокоєння не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Тому, за словами представника Держдепу, Сполучені Штати також співпрацюють у цьому питанні з Японією і Південною Кореєю.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) зброя (7446) дозвіл (290)


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Топ коментарі
+10
Скажу непопулярну річ. Скільки часу тягнеться оця жуйка про дозвіл бити вглиб? А зелена наволоч часом не могла б вже щось своє далекобійне виготовить? Скільки можна верещать і при цьому тільки кишені свої набивать? Де обіцяні мільйони дронів і різних снарядів і ракет?
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14.11.2024 22:32
+10
Любителі зеленої плісняви, скажіть.
У нас мало окупованих територій, на котрих розташована логістика, казарми кацапів?
Чи просто шукаєте виправдання капітуляції?
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14.11.2024 22:33
+9
Скорее варят Украину. В крови.
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14.11.2024 22:46
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Афган-2?
як на мене....
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14.11.2024 22:26 Відповісти
С - силастабільність.
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14.11.2024 22:26 Відповісти
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14.11.2024 22:27 Відповісти
Не желают поражения России. А честно признаться не могут. Их оправдание про эскалацию это детский лепет. Как и страх расползания ЯО то же ложь. Отсюда вывод - цинично ждут. И еще несколько выводов о том зачем ждут и и почему.
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14.11.2024 22:31 Відповісти
варять жабу ... (поступово підігрівають воду)
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14.11.2024 22:36 Відповісти
Скорее варят Украину. В крови.
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14.11.2024 22:46 Відповісти
Скажу непопулярну річ. Скільки часу тягнеться оця жуйка про дозвіл бити вглиб? А зелена наволоч часом не могла б вже щось своє далекобійне виготовить? Скільки можна верещать і при цьому тільки кишені свої набивать? Де обіцяні мільйони дронів і різних снарядів і ракет?
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14.11.2024 22:32 Відповісти
+ + +
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14.11.2024 22:34 Відповісти
Зеля знает что разрешения и ракет не дадут. Он просто имитирует деятельность.
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14.11.2024 22:58 Відповісти
Я иду по ковру. Ты идёшь пока врешь
Они тоже знают что не дадут. Но каждые 3 дня стороны обсуждают эту тему. Все при деле
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15.11.2024 06:45 Відповісти
Их (дронов) нет. Все чем воюем Стерненко дал.
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15.11.2024 06:41 Відповісти
не виключено, що позицію адміністрації США щодо обмеженого застосування Україною далекобійної зброї по цілях вглиб Росії,ще перед війною, купив куйло...
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14.11.2024 22:33 Відповісти
Любителі зеленої плісняви, скажіть.
У нас мало окупованих територій, на котрих розташована логістика, казарми кацапів?
Чи просто шукаєте виправдання капітуляції?
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14.11.2024 22:33 Відповісти
І Крим щось давно фейєрверків не бачив.
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14.11.2024 22:38 Відповісти
Надіявся шо Баиден грюкне кулаком по столу - вже ж нема шо губити - хер там!
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14.11.2024 22:36 Відповісти
Госдєп вже не той, в'ялий, як у діда.. . Байдена
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14.11.2024 22:45 Відповісти
Говорят тот Госдеп в гроб Рейгану положили. Сейчас пользуются китайской репликой.
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15.11.2024 06:47 Відповісти
В нас на ТОТ повно цілей для знищення, це і мости в чонгарі і порти в Бердянську та Маріуполі, аеродроми в Криму, та чомусь зе-влада вперто цього не помічає. Це як знайшли формальний привід щоб ніуя не робить.
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14.11.2024 22:52 Відповісти
А для протестантов теперь ТЦК вместо Беркута. Здорово придумано. Очень хитрожопо. Явно уровень ума выше чем у Квартала 95. Демотивация, запугивание, вынужденная имиграция... За то у нас намечается гей парад. Это так мотивирует во время войны...мужики крутящие жопами в центре столицы.
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14.11.2024 23:01 Відповісти
Є така підозра, що влада навмисно гальмує та погіршує стан України, щоб примусити нас віддати окуповані території пуйлу
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14.11.2024 23:07 Відповісти
Зеленський кожен раз придумує нові приводи звалити всю провину на Захід. В основному на Америку. Народ хором йому підспівує.
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15.11.2024 04:30 Відповісти
 
 