Політика США щодо далекобійних ударів вглиб Росії поки не змінилася, - Держдепартамент
Адміністрація США зберігає позицію щодо обмеженого застосування Україною далекобійної зброї по цілях вглиб Росії та продовжує консультації із союзниками щодо реагування на присутність військ КНДР у війні РФ проти України.
Про це заявив у четвер у Вашингтоні заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У мене немає оголошень жодних змін у політиці", - зауважив представник Держдепу в контексті запитання про можливість дозволу для України вражати цілі західною далекобійною зброєю вглибині Росії.
Він також поінформував, що державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває в Брюсселі, продовжує обговорювати із союзниками й партнерами реакцію на залучення Росією військ КНДР у війні проти України. За його словами, участь Північної Кореї у цій війні викликає велике занепокоєння не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Тому, за словами представника Держдепу, Сполучені Штати також співпрацюють у цьому питанні з Японією і Південною Кореєю.
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як на мене....
силастабільність.
Они тоже знают что не дадут. Но каждые 3 дня стороны обсуждают эту тему. Все при деле
У нас мало окупованих територій, на котрих розташована логістика, казарми кацапів?
Чи просто шукаєте виправдання капітуляції?
китайскойрепликой.