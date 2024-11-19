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Новости Агрессия России против Украины Война
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Стармер - Путину: "Прекращай войну, убирайся из Украины"

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернувся до Володимира Путіна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в 1000 день полномасштабного вторжения призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну и вывести свои войска из Украины.

Об этом он заявил перед журналистами во время саммита G20 в Бразилии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Стармер отметил, что "безответственная риторика" Путина относительно ядерного оружия "не остановит нашу поддержку Украины".

"Мы сейчас на 1000-м дне конфликта, это 1000 дней российской агрессии, 1000 дней жертв в Украине. Мы были с Украиной с самого начала. Я удвоил свой четкий сигнал о том, что мы должны обеспечить Украину всем необходимым для победы в этой войне против Путина", - подчеркнул британский премьер.

"В 1000-й день незаконной войны России в Украине я снова говорю: прекращай войну, убирайся вон из Украины", - сказал Стармер в прямом обращении к российскому диктатору.

Читайте также: Стармер будет призывать лидеров G20 удвоить поддержку Украины, - FT

Автор: 

путин владимир (31214) Стармер Кир (181)


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Топ комментарии
+27
Заклики на нього не діють - тільки зброя
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19.11.2024 22:04
+18
Прем'єр-міністр Великої Британії
висловився дуже сміливо і вірно,
указавши кацапам їх місце в цивілізованому світі 👍🏼👍🏼👍🏼👌
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19.11.2024 22:12
+7
Потім, певно, аж сам офігів від своєї неймовірної хоробрості...
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19.11.2024 22:16
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Заклики на нього не діють - тільки зброя
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19.11.2024 22:04 Ответить
Я так і не зрозумів. То Британія надала дозвіл бити по кацапстану чи ні?
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19.11.2024 22:09 Ответить
Надала.
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19.11.2024 23:50 Ответить
Прем'єр-міністр Великої Британії
висловився дуже сміливо і вірно,
указавши кацапам їх місце в цивілізованому світі 👍🏼👍🏼👍🏼👌
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19.11.2024 22:12 Ответить
А йому ніхто не сказав, що війна почалася у 2014-му? Що 1000 днів - то фікція?
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20.11.2024 20:33 Ответить
Потім, певно, аж сам офігів від своєї неймовірної хоробрості...
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19.11.2024 22:16 Ответить
Потужно. Смиливо. Решуче.
Но шо толку?
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19.11.2024 22:26 Ответить
Крутий дядько! Респект! А
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19.11.2024 22:29 Ответить
Дай 10 Першингів!
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19.11.2024 22:39 Ответить
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20.11.2024 15:03 Ответить
А чому ***** туди не приїхав?
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19.11.2024 22:40 Ответить
Ху@ло злякався , щоби його не відправили до Гааги
там воєнному злочинцю місце !!
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20.11.2024 00:20 Ответить
Стармер: "Каzапське *****, пішов нaxyů!"
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19.11.2024 22:48 Ответить
😂👍🏼👍🏼👍🏼
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20.11.2024 00:22 Ответить
Кір Стармер закликав Путіна припинити війну та вивести свої війська з України

Путін поспішив припинити війну та вивести свої війська з України.
Авжеж.
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20.11.2024 04:47 Ответить
The Guardian написав що Зеленський відмовляється прийняти Стармера в Києві, поки він не дасть Storm Shadow.
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20.11.2024 07:41 Ответить
Стармер: "Я би русскій виучіл лишь для того, чтоби путіна послать *****".
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20.11.2024 08:15 Ответить
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20.11.2024 08:28 Ответить
а васька слухає та жере.
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20.11.2024 10:54 Ответить
 
 