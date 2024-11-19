Стармер - Путину: "Прекращай войну, убирайся из Украины"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в 1000 день полномасштабного вторжения призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну и вывести свои войска из Украины.

Об этом он заявил перед журналистами во время саммита G20 в Бразилии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Стармер отметил, что "безответственная риторика" Путина относительно ядерного оружия "не остановит нашу поддержку Украины".

"Мы сейчас на 1000-м дне конфликта, это 1000 дней российской агрессии, 1000 дней жертв в Украине. Мы были с Украиной с самого начала. Я удвоил свой четкий сигнал о том, что мы должны обеспечить Украину всем необходимым для победы в этой войне против Путина", - подчеркнул британский премьер.

"В 1000-й день незаконной войны России в Украине я снова говорю: прекращай войну, убирайся вон из Украины", - сказал Стармер в прямом обращении к российскому диктатору.

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