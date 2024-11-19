Стармер - Путіну: "Припиняй війну, забирайся геть з України"
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у 1000 день повномасштабного вторгнення закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну та вивести свої війська з України.
Про це він заявив перед журналістами під час саміту G20 у Бразилії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Стармер зазначив, що "безвідповідальна риторика" Путіна щодо ядерної зброї "не зупинить нашу підтримку України".
"Ми зараз на 1000-му дні конфлікту, це 1000 днів російської агресії, 1000 днів жертв в Україні. Ми були з Україною з самого початку. Я подвоїв свій чіткий сигнал про те, що ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для перемоги у цій війні проти Путіна", - наголосив британський прем'єр.
У 1000-й день незаконної війни Росії в Україні я знову кажу: Припиняй війну, забирайся геть з України", - сказав Стармер у прямому зверненні до російського диктатора.
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висловився дуже сміливо і вірно,
указавши кацапам їх місце в цивілізованому світі 👍🏼👍🏼👍🏼👌
Но шо толку?
там воєнному злочинцю місце !!
Путін поспішив припинити війну та вивести свої війська з України.
Авжеж.