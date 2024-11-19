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Стармер - Путіну: "Припиняй війну, забирайся геть з України"

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернувся до Володимира Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у 1000 день повномасштабного вторгнення закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну та вивести свої війська з України.

Про це він заявив перед журналістами під час саміту G20 у Бразилії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Стармер зазначив, що "безвідповідальна риторика" Путіна щодо ядерної зброї "не зупинить нашу підтримку України".

"Ми зараз на 1000-му дні конфлікту, це 1000 днів російської агресії, 1000 днів жертв в Україні. Ми були з Україною з самого початку. Я подвоїв свій чіткий сигнал про те, що ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для перемоги у цій війні проти Путіна", - наголосив британський прем'єр.

У 1000-й день незаконної війни Росії в Україні я знову кажу: Припиняй війну, забирайся геть з України", - сказав Стармер у прямому зверненні до російського диктатора. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стармер закликатиме лідерів G20 подвоїти підтримку України, - FT

Автор: 

путін володимир (23790) Стармер Кір (185)


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Топ коментарі
+27
Заклики на нього не діють - тільки зброя
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19.11.2024 22:04
+18
Прем'єр-міністр Великої Британії
висловився дуже сміливо і вірно,
указавши кацапам їх місце в цивілізованому світі 👍🏼👍🏼👍🏼👌
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19.11.2024 22:12
+7
Потім, певно, аж сам офігів від своєї неймовірної хоробрості...
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19.11.2024 22:16
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Заклики на нього не діють - тільки зброя
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19.11.2024 22:04 Відповісти
Я так і не зрозумів. То Британія надала дозвіл бити по кацапстану чи ні?
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19.11.2024 22:09 Відповісти
Надала.
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19.11.2024 23:50 Відповісти
Прем'єр-міністр Великої Британії
висловився дуже сміливо і вірно,
указавши кацапам їх місце в цивілізованому світі 👍🏼👍🏼👍🏼👌
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19.11.2024 22:12 Відповісти
А йому ніхто не сказав, що війна почалася у 2014-му? Що 1000 днів - то фікція?
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20.11.2024 20:33 Відповісти
Потім, певно, аж сам офігів від своєї неймовірної хоробрості...
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19.11.2024 22:16 Відповісти
Потужно. Смиливо. Решуче.
Но шо толку?
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19.11.2024 22:26 Відповісти
Крутий дядько! Респект! А
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19.11.2024 22:29 Відповісти
Дай 10 Першингів!
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19.11.2024 22:39 Відповісти
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20.11.2024 15:03 Відповісти
А чому ***** туди не приїхав?
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19.11.2024 22:40 Відповісти
Ху@ло злякався , щоби його не відправили до Гааги
там воєнному злочинцю місце !!
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20.11.2024 00:20 Відповісти
Стармер: "Каzапське *****, пішов нaxyů!"
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19.11.2024 22:48 Відповісти
😂👍🏼👍🏼👍🏼
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20.11.2024 00:22 Відповісти
Кір Стармер закликав Путіна припинити війну та вивести свої війська з України

Путін поспішив припинити війну та вивести свої війська з України.
Авжеж.
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20.11.2024 04:47 Відповісти
The Guardian написав що Зеленський відмовляється прийняти Стармера в Києві, поки він не дасть Storm Shadow.
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20.11.2024 07:41 Відповісти
Стармер: "Я би русскій виучіл лишь для того, чтоби путіна послать *****".
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20.11.2024 08:15 Відповісти
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20.11.2024 08:28 Відповісти
а васька слухає та жере.
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20.11.2024 10:54 Відповісти
 
 