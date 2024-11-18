Стармер будет призывать лидеров G20 удвоить поддержку Украины, - FT
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет призывать лидеров G20 удвоить поддержку Украины. Британский политик стремится усилить поддержку Киева накануне январской инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США.
Как пишет Цензор НЕТ по информации Financial Times, такое заявление глава британского правительства сделал накануне саммита G20 в Рио-де-Жанейро.
"Я считаю, что очень важно, чтобы мы удвоились и оказывали Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она нужна", - сказал Стармер и добавил, что привлечение Россией северокорейских войск в войну с Украиной имеет "дополнительные последствия" для безопасности для Европы и Тихого океана.
Поддержка Украины стала одной из тем, которую Кир Стармер обсуждал во время ужина с Трампом в Нью-Йорке в сентябре. Тогда глава правительства Великобритании сказал, что у него были "конструктивные особые отношения" с избранным президентом.
"Это особые отношения, которые сложились в сложных исторических обстоятельствах. И я намерен убедиться, что в дальнейшем он будет таким же сильным, как никогда", - отметил премьер.
Также Стармер надеется, что в конце своего президентства Джо Байден предоставит Украине займы на миллиарды долларов. Также глава британского правительства настаивает, чтобы США усиливали поддержку со своей стороны, в частности таки позволили Киеву использовать британские и французские ракеты Storm Shadow глубоко по территории России.
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