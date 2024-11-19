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Зеленский о Трампе: Я понимаю только прямые контакты, наши команды "наладят процессы"

зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его команда "наладит процессы" с командой новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Контакты с Дональдом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды, у них есть свои контакты. Любые неофициальные на данный момент голоса, которые звучат в СМИ, я не воспринимаю. Что касается процесса налаживания контакта между нашими командами, уверен, он будет", - рассказал Зеленский.

Президент также сообщил о предстоящей командировке главы Офиса президента Андрея Ермака в США: "Что касается командировки руководителя Офиса Президента, она будет".

Читайте также: Трамп хочет завершить войну, и он - на стороне поддержки Украины, - Зеленский

Напомним, ранее Владимир Зеленский уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "садись и слушай" не работает.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) США (26422) Трамп Дональд (5094)


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Топ комментарии
+13
Трамп не масляков молодший він дупці з 95 го квартала не любить
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19.11.2024 19:37
+9
Дєрьмака бажано в відрядження прямо в Гуантанамо...
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19.11.2024 19:39
+9
У Трампа від прямого контакту може розболітися нога, а у Зе нижче пояса
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19.11.2024 19:41
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Трамп не масляков молодший він дупці з 95 го квартала не любить
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19.11.2024 19:37 Ответить
Масляков- старший тоже иногда говнецо помешивал, вопрос только, чьё именно из 95-го...
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19.11.2024 21:20 Ответить
Дєрьмака бажано в відрядження прямо в Гуантанамо...
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19.11.2024 19:39 Ответить
Можна всією командаю)) чого його одного тільки??
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19.11.2024 20:17 Ответить
достатньо зі скумбрією.
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19.11.2024 20:24 Ответить
Ніі...всіх..щоб декілька раз не возити
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19.11.2024 20:47 Ответить
У Трампа від прямого контакту може розболітися нога, а у Зе нижче пояса
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19.11.2024 19:41 Ответить
та все зрозуміло, ЕрЗе спільно з трампістами капітуляцією на ділі будуть зливати Україну.
хоча на словах в них будуть потужність та магашизм.
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19.11.2024 19:43 Ответить
Ми в курсі, Єрмакака на низькому старті...
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19.11.2024 19:43 Ответить
Може вже б і поїхать до мами Рими, відпочити, нащо тобі, Бубочка ці всі непонятки.
Тим більш що можна і не встигнути поїхати. Хто зна що у вумного наріду 76% в макітрі?

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19.11.2024 19:45 Ответить
бачили вже результат контакту очі в очі з пуйлом....сотні тисяч загиблих, мільони біженців, 90% з котрих не повернуться ніколи, 30% земель втрачені назавжди і це ще не все падлюка хрипата
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19.11.2024 19:46 Ответить
Уявляю ... "якби на його місці був якийсь дурачок"...
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19.11.2024 19:46 Ответить
Випускай Берлагу Єрмака!!!

Цей точно налагодить. 😁
Особливо зі Спарц повинно добре вийти.
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19.11.2024 19:51 Ответить
Так і не зрозумів - Зеля все так же і залишається клоуном за викликом, і не навчився бути політиком? Чи він просто з панікою в очах втирає нам пургу, на фоні наростаючою інформації про майбутні проблеми?
Ну і звісно третій варіант - Єрмак йому нічого не пояснює, а більше нікого Зеля не слухає - раптом скажуть щось погане.
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19.11.2024 19:52 Ответить
Якщо хтось вважав, що обраний клоун навчиться і стане державником, то він помилився. Він просто перетворив владні інституції на Шапіто (с) не моє
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19.11.2024 19:58 Ответить
Не плутайте політика та державника. В нас он політиком худо-бідно навчили бути навіть зека. А от державника потрібно виховувати з дитинства, трускавецьких курсів та пари політтехнологів-вчителів недостатньо.
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19.11.2024 20:55 Ответить
Так цей кловун навіть політиком не став! А от перетворити владу на шапіто йому вдалося на 100%
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19.11.2024 21:06 Ответить
То трампон хоча б президент, а ця чмоня прострочена - вже давно ні. Не кажучи вже про завхоза без прав
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19.11.2024 19:54 Ответить
І саме тому дєрьмака буде супроводжувати Сибіга?
Чи в ОПі думають, що у Трампа не знають: хто є якійсь міністр і аж цілий дєрьмак? Якщо увесь світ вже в курсі, то й у команді Трампа теж.
Куди і на скільки швидко цю потужну делегацію незламних балаболів пошлють?
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19.11.2024 19:56 Ответить
нажаль трамп поки не мае плану законтачити тебе у привати.
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19.11.2024 20:09 Ответить
Твоя команда Україну заведе ''під монастир''!
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19.11.2024 20:11 Ответить
А може два кловуна й домовлятися ..там мізкі працюють інакше
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19.11.2024 20:11 Ответить
Схоже, ми стаємо спостерігачами справжної бмтви двох горців популістів, з яких сцена політика зможе витримати лише одного.
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19.11.2024 20:14 Ответить
а трамп таки достроково отримає імпічмент.
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19.11.2024 20:25 Ответить
Ти за Трампа не периживай . Отримає чи не отримає імпічмент , до кінця життя він має на що жити ,пенсія в нього є .
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19.11.2024 21:34 Ответить
він мені так пох..й що аж невдобно
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19.11.2024 21:37 Ответить
Із сином Трампа побалакай
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19.11.2024 20:47 Ответить
"Налагодять процеси". Фраза з номерів кварталу? В їхньому стилі фарсу.
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19.11.2024 20:55 Ответить
Та ніфіга ти не "розумієш"
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19.11.2024 21:11 Ответить
секритарку замість себе на перемовини з найвеличнішою людиною світу ?... -зеленський в тебе скільки грам глузду залишилось ?
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19.11.2024 21:31 Ответить
Мародер шашлычный.
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19.11.2024 22:38 Ответить
Та ішаку до Трампа, як до Києва рачки. Безтолкове чмо ще й щось із себе корчить.
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19.11.2024 22:38 Ответить
там уже Маркарова "налагодила" так, что ее попросили (убрать) прямым печатным английским текстом. хотя наверное "наши" ей вместо какой-то доганы и работы в курской области с бурятами медалю дали и в отпуск на острова за госсчет отправили.
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20.11.2024 02:58 Ответить
За корито держиится ,бо за шашлики відповідати скоро ,с шоблою
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20.11.2024 06:39 Ответить
Лиже, аж шуба заворачується
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20.11.2024 07:05 Ответить
 
 