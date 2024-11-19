Зеленский о Трампе: Я понимаю только прямые контакты, наши команды "наладят процессы"
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его команда "наладит процессы" с командой новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Контакты с Дональдом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды, у них есть свои контакты. Любые неофициальные на данный момент голоса, которые звучат в СМИ, я не воспринимаю. Что касается процесса налаживания контакта между нашими командами, уверен, он будет", - рассказал Зеленский.
Президент также сообщил о предстоящей командировке главы Офиса президента Андрея Ермака в США: "Что касается командировки руководителя Офиса Президента, она будет".
Напомним, ранее Владимир Зеленский уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "садись и слушай" не работает.
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хоча на словах в них будуть потужність та магашизм.
Тим більш що можна і не встигнути поїхати. Хто зна що у вумного наріду 76% в макітрі?
БерлагуЄрмака!!!
Цей точно налагодить. 😁
Особливо зі Спарц повинно добре вийти.
Ну і звісно третій варіант - Єрмак йому нічого не пояснює, а більше нікого Зеля не слухає - раптом скажуть щось погане.
Чи в ОПі думають, що у Трампа не знають: хто є якійсь міністр і аж цілий дєрьмак? Якщо увесь світ вже в курсі, то й у команді Трампа теж.
Куди і на скільки швидко цю потужну делегацію незламних балаболів пошлють?
горцівпопулістів, з яких сценаполітика зможе витримати лише одного.