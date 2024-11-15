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Новости Война
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Война завершится быстрее при администрации Трампа. Риторика "Садись и слушай" не работает, - Зеленский

Зеленський: За Трампа війна в Україні завершиться швидше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с политикой команды, которая возглавит Белый дом после победы Дональда Трампа на выборах в США, война "безусловно закончится быстрее". Киев имел возможность изложить свою позицию относительно видения мира.

Об этом глава государства сказал в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что у него с Трампом сложилось конструктивное взаимодействие - у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию относительно видения мира.

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"Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", - сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, глава украинского государства ответил:

"Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".

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Зеленский (20185) США (26313) Трамп (5036) переговоры с Россией (937)


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Топ комментарии
+25
Яке ж воно нікчемне.. добре хоча б сам не до кінця усвідомлює свою нікчемність
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15.11.2024 18:07
+24
Зелена мерзота - ліквідатор України.
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15.11.2024 18:21
+20
- довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює". Джерело:
В ішака дуже коротка память, чи можливо воно вважає, що у всіх вона така? Воно тільки й те робить, що шукає можливості для капітуляції, але так, щоб у цьому була вина інших.
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15.11.2024 18:12
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Яке ж воно нікчемне.. добре хоча б сам не до кінця усвідомлює свою нікчемність
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15.11.2024 18:07 Ответить
Він її допустив, це саме те чим він запям'ятається!
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15.11.2024 18:11 Ответить
Війну просрали "73 %".
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15.11.2024 18:14 Ответить
Агаю а тих президентів не ти саджзав у крісла, а марсіани по рознарядці спустили ?
І " мутрий наріт", як завжди білий і пухнастий, чесний і роботяший, ні разу не бере хабарів і не бикує а тільки його всі обманють
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15.11.2024 18:27 Ответить
зато на пенсії тепер на Сицілії чаляться або бджолярять в Безрадичах (окрім бегущегоміжкрапель кравчука, просравшего ядерку)
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15.11.2024 18:41 Ответить
Зеленський дбав виключно про свої рейтинги та благоустрій/лояльність свого проросійського оточення.

Тому не готувався,
тому брехав,
тому розміновували проходи,
тому здали за 3 дні 20% території,
тому крадуть мільярдами,
тому звільняли кращих генералів у розпал війни.

І не треба конкретну провину конкретного уйобка розмазувати і робити абстракцією.

Є конкретні факти. І у кожного факта є прізвище - Зеленський.
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15.11.2024 18:50 Ответить
А чи правильно це - під час війни звинувачувати Верховного Головнокомандувача?
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15.11.2024 19:05 Ответить
Правильно, бо під час війни за все відповідають: Порошенко, Америка, Захід у цілому, марсиани. І ні в якому разі той, хто займає місце верховного головнокомандувача. Так що його не можна звинувачувати ні в якому разі. Бл., де ви такі набралися на нашу голову?
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15.11.2024 19:43 Ответить
Порошенко збільшив фінансування армії втричі. З 1% ВВП до 3%
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15.11.2024 19:40 Ответить
Не потрібно всіх президентів змішувати із зеленим лайном і робити їх однаковими. Кравчук, Кучма топили за росію це факт, вони комуняки і НАТО боялися, чк чорт ладана і своїми махінаціми про створення олігархату майже знищили економічний потенціал України. Ющенко і Порошенко тягнули Україну в цивілізованну сім'ю - до ЄС і НАТО. Найгіршими президентами були янукович і зеленський, які привели війну в Україну і які здали території України. Так, що не потрібно Зеленського ставити на одну сходинку із Порошенко, бо при Порошенко відродилася армія, створилися нові ракетні програми, відновилася економіка, отримано безвіз, асоціацію і Томос, а при Зеленському всі гроші і можливості закатані в асфальт, послаблення армії і вся демократія на паузі.
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15.11.2024 20:35 Ответить
Судячи з того як почали змінюватися вектори після перемоги Трампа, всеж таки більше схоже що "Сідай і слухай" працює! І слава богу!
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15.11.2024 18:10 Ответить
- довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює". Джерело:
В ішака дуже коротка память, чи можливо воно вважає, що у всіх вона така? Воно тільки й те робить, що шукає можливості для капітуляції, але так, щоб у цьому була вина інших.
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15.11.2024 18:12 Ответить
"...риторика "Сідай і слухай" не працює..."

Ясно що не працює - бо хоч сідай, хоч стій і слухай - та мізків зрозуміти те, що кажуть західні партнери, не було і немає. Та й бажання зрозуміти - теж немає, особливо про корупцію. А сказати щось розумне у відповідь, окрім бидлячого хамства - Зеленському навіть на думку не спадає.
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15.11.2024 18:13 Ответить
Дипломатія "Сідай і слухай" - то, фірмовий стиль криворогуля.
Але ж, навіть тут намагається знайти крайнього.
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15.11.2024 18:14 Ответить
Аби ти чмо недолуге сіло і слухало в 2021, так і війни б цієї небуло.
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15.11.2024 18:14 Ответить
100%
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15.11.2024 18:17 Ответить
Аби те чмо не лізло у політику та продовжувало кривлятися на сцені, то не було б стільки горя. Може, колись би заробило, щоб розбили оту нахабну пику за насмішки над українцями, але то вже була б друга історія.
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15.11.2024 19:47 Ответить
Швидше то швидше, але на чию користь? Про це ЗЕКО-***** навіть не замислюється - ГОЛОВНЕ ЗЛАМАТИ СИСТЕМУ!!!
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15.11.2024 18:14 Ответить
"Ми незалежна країна..." - на цьому словосполученні сама по собі виникла саркастична посмішка. На жаль, ви її зробили залежною.
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15.11.2024 18:15 Ответить
Зате в свій час гарно спрацювала риторика-"щебінь,бітум,асфальт, шашлики"
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15.11.2024 18:17 Ответить
Що він несе? Війна вже була в Україні за Трампа. І що? Війна продовжується і, упс!, знову Трамп з шоу бізнесу... Всі чомусь навішують на Трампа атрибути "рішучості" і "принциповості", але Трамп це лише агресивно безпринципний тип якому пофіг все крім власної величі в ЗМІ. Зелєнского Трамп зневажає і публічно глузує з його "польової форми за тисячі кілометрів від фронту", а американська преса називає "Моніка Зєлінскі". Ну от як можна поважити президента у якого під час війни безкарно крадуть у війська всі його призначенці...
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15.11.2024 18:17 Ответить
Не ту жопу лижеш.
Трамп ВЖЕ продав Україну, йому твої компліменти до лампади.
Треба за цих два місяці отримати максимальну допомогу від тих хто її поки що дає. Тому шо оце зализування трампу може привести до того що і від Байдена не отримаєш того що обіцяно....
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15.11.2024 18:18 Ответить
100% !
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15.11.2024 19:34 Ответить
Зелена мерзота - ліквідатор України.
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15.11.2024 18:21 Ответить
А Байден який обіцяв ще сім лярдів до кінця терміну підкинути подивиться і скаже, "А я що тут, самий рижий?" і не дасть. От тоді воффка возлікує?
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15.11.2024 18:22 Ответить
на превеликий жаль, зелена мразота не "сядеть уся" ((
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15.11.2024 18:24 Ответить
Війна завершиться швидше... Чим?! Капітуляцією України?!
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15.11.2024 18:26 Ответить
Що воно несе при владі ще знаходиться Байден .
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15.11.2024 18:27 Ответить
Тобто політика " в мене є план давай я буду рік їздити його всім показувати " не працює з цією адміністрацією?
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15.11.2024 18:27 Ответить
Ти просрав увесь свій термін та дуже пережива за відповідальність.А так більше артист разговорного жанру.
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15.11.2024 18:29 Ответить
Ви впевнені, що просрав? Чи ви й справді вважаєте, що той ішак патріот України і йому не байдуже, що станеться з чужою і ненависною йому країною і чужим народом?
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15.11.2024 19:51 Ответить
Хто його за язик тягне.
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15.11.2024 18:31 Ответить
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15.11.2024 18:32 Ответить
Путлеру не нужны огрызки.Ему нужны все земли Украины и возрождение расейской империи.
Приостановка конфликта что даст путлеру.Во первых мир начнет забывать о войне и помощи Украине.И начинать снова дружить с рашкой.Во вторых путлер сможет безнаказанно прикрываясь перемирием обстреливать всу как в минские соглашения.В третьих накопит войска ,подведет их вплотную не боясь что их уничтожат и снова нападет.
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15.11.2024 18:40 Ответить
в вашій версії є багато але . по-перше ***** не молодіє і за рік два може здохнути , по -друге за пару років можно самим підготуватись і 24 лютого вже не проїде ( маючи адекватну владу ),а близько підведені війська краще знищувати і по -третє частина героїв сво здохне від боярки .
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15.11.2024 19:13 Ответить
Риторика "Сідай і слухай" не працює, - Зеленський

Хлопе, для тебе працює риторика "Сиди та не пи...ди!"
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15.11.2024 18:43 Ответить
Ни слова у Трампа о наказании путлера за агрессию и военные преступления.Только о приостановке конфлитка.Типа обе стороны виноваты и надо помирить.
Это как мирить грабителя и его жертву.Типа жертва тоже виновата.Он бы и с Гитлером наверно призывал к перемирию .
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15.11.2024 18:57 Ответить
Прогнулся в эфире.А без тебя вообще б не началась.
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15.11.2024 19:21 Ответить
Ну так, з тобою роблять "Стій і дивись", поки дорослі твої проблеми розрулюють
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15.11.2024 19:51 Ответить
А ніхто іне сумнівається. Але виникає запитання за чей счьот банкет...? І що скаже народу атаман ЗЄльоний,коли трампушка вирішить піти на поступки путяну???
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15.11.2024 20:03 Ответить
А Трамп в курсі, що криворізький скоморох призначив його відповідальним за результат війни?🥴
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15.11.2024 20:48 Ответить
Зе зрадницьке чмо
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15.11.2024 21:38 Ответить
Але сідай і нюхай, бери бамагу і пиши новий потужний план номер сім працює.
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15.11.2024 21:55 Ответить
 
 