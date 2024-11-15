Война завершится быстрее при администрации Трампа. Риторика "Садись и слушай" не работает, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с политикой команды, которая возглавит Белый дом после победы Дональда Трампа на выборах в США, война "безусловно закончится быстрее". Киев имел возможность изложить свою позицию относительно видения мира.
Об этом глава государства сказал в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.
Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", - отметил Зеленский.
Президент рассказал, что у него с Трампом сложилось конструктивное взаимодействие - у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию относительно видения мира.
"Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", - сказал Зеленский.
На уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, глава украинского государства ответил:
"Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".
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І " мутрий наріт", як завжди білий і пухнастий, чесний і роботяший, ні разу не бере хабарів і не бикує а тільки його всі обманють
Тому не готувався,
тому брехав,
тому розміновували проходи,
тому здали за 3 дні 20% території,
тому крадуть мільярдами,
тому звільняли кращих генералів у розпал війни.
І не треба конкретну провину конкретного уйобка розмазувати і робити абстракцією.
Є конкретні факти. І у кожного факта є прізвище - Зеленський.
В ішака дуже коротка память, чи можливо воно вважає, що у всіх вона така? Воно тільки й те робить, що шукає можливості для капітуляції, але так, щоб у цьому була вина інших.
Ясно що не працює - бо хоч сідай, хоч стій і слухай - та мізків зрозуміти те, що кажуть західні партнери, не було і немає. Та й бажання зрозуміти - теж немає, особливо про корупцію. А сказати щось розумне у відповідь, окрім бидлячого хамства - Зеленському навіть на думку не спадає.
Але ж, навіть тут намагається знайти крайнього.
Трамп ВЖЕ продав Україну, йому твої компліменти до лампади.
Треба за цих два місяці отримати максимальну допомогу від тих хто її поки що дає. Тому шо оце зализування трампу може привести до того що і від Байдена не отримаєш того що обіцяно....
Приостановка конфликта что даст путлеру.Во первых мир начнет забывать о войне и помощи Украине.И начинать снова дружить с рашкой.Во вторых путлер сможет безнаказанно прикрываясь перемирием обстреливать всу как в минские соглашения.В третьих накопит войска ,подведет их вплотную не боясь что их уничтожат и снова нападет.
Хлопе, для тебе працює риторика "Сиди та не пи...ди!"
Это как мирить грабителя и его жертву.Типа жертва тоже виновата.Он бы и с Гитлером наверно призывал к перемирию .