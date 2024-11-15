На фронте произошло 109 боевых столкновений, больше всего враг давит на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток 15 ноября, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 109 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Сумщины, Черниговщины и Харьковщины, среди которых - населенные пункты Журавка, Леонивка, Грабовское, Покровка, Волфино, Леонивка, Тимофеевка и Рыжевка.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник пытается создавать давление на подразделения ВСУ в направлении Высокой Яруги, где в настоящее время продолжается бой, также противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, где три атаки продолжаются.

На Купянском направлении противник пять раз штурмовал позиции подразделений Сил обороны в районе Колесниковки, Копанок и Надежды. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

Боевые действия на Донетчине

При поддержке бомбардировочной авиации на Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи Новоегоровки, Тернов и Торского. Бои продолжаются. Захватчик сбросил КАБы на Ямполевку, Терны, Лиман и Торское.

На Сиверском направлении подразделения Сил обороны отбили атаку российских захватчиков вблизи Верхнекаменского. Под удары вражеской авиации попали Сиверск и Резниковка.

На Торецком направлении произошло восемь вражеских атак в районе Торецка и Щербиновки. Украинские воины уже отбили шесть из них, бои продолжаются, также противник активно применяет бомбардировочную авиацию по Торецку.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Петровки и Пустынки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 26 раз вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. Десять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Также враг нанес авиационный удар по Курахово, сбросив две авиабомбы.

На Времевском направлении происходит четыре боестолкновения вблизи Трудового, Макаровки, Ривнополя и Новодаровки. Пять вражеских КАБов в течение дня прилетело по Большой Новоселке.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении оккупационные войска обстреливают подконтрольную украинскому правительству территорию, целясь по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам.

Пять раз враг пытался штурмовать наших защитников на Приднепровском направлении.

Боевые действия на Курщине

Продолжается операция в Курской области. Авиация и артиллерия врага продолжают наносить удары по своей территории. Украинские воины за сегодня отбили десять атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются боестолкновения в одиннадцати локациях.

В Генштабе добавили, что несмотря на сложную ситуацию Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов российского агрессора и уничтожают его личный состав и технику.

Читайте также: Силы обороны отразили 18 атак россиян на Кураховском направлении, 18 боестолкновений продолжаются до сих пор