На фронті відбулося 109 бойових зіткнень, найбільше ворог тисне на Курахівському і Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби 15 листопада, станом на 16:00, на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському і Покровському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, серед яких населені пункти Журавка, Леонівка, Грабовське, Покровка, Волфине, Леонівка, Тимофіївка та Рижівка.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку противник намагається створювати тиск на підрозділи ЗСУ в напрямку Високої Яруги, де на даний час триває бій, також противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, де три атаки тривають.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції підрозділів Сил оборони у районі Колісниківки, Копанок та Надії. Чотири боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Бойові дії на Донбасі

За підтримки бомбардувальної авіації на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Новоєгорівки, Тернів та Торського. Бої тривають. Загарбник скинув КАБи на Ямполівку, Терни, Лиман та Торське.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаку російських загарбників поблизу Верхньокам’янського. Під удари ворожої авіації потрапили Сіверськ та Різниківка.

На Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак у районі Торецька та Щербинівки. Українські воїни вже відбили шість з них, бої тривають, також противник активно застосовує бомбардувальну авіацію по Торецьку.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, шість боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 26 разів поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. Десять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Також ворог завдав авіаційного удару по Кураховому, скинувши дві авіабомби.

На Времівському напрямку відбувається чотири боєзіткнення поблизу Трудового, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. П’ять ворожих КАБів протягом дня прилетіло по Великій Новосілці.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку окупаційні війська обстрілюють підконтрольну українському уряду територію, цілячи по об’єктах цивільної інфраструктури та населеним пунктам.

П’ять разів ворог намагався штурмувати наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Бойові дії на Курщині

Триває операція в Курській області. Авіація та артилерія ворога продовжують завдавати ударів по своїй території. Українські воїни за сьогодні відбили десять атак загарбницьких військ, на даний час тривають боєзіткнення в одинадцяти локаціях.

У Генштабі додали, що попри складну ситуацію Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів російського агресора та знищують його особовий склад і техніку.

Дивіться також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 717 590 осіб (+1520 за добу), 9330 танків, 20 492 артсистеми, 18 968 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА