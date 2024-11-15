Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 717 590 осіб (+1520 за добу), 9330 танків, 20 492 артсистеми, 18 968 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 717 590 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 717590 (+1520) осіб,
- танків ‒ 9330 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21) од,
- артилерійських систем – 20492 (+20) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2641 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3645 (+16)
Топ коментарі
+30 Qq Qqq #596221
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+17 Amber
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147 одиниць техніки та 1520!! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 717 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
Така підозра виникає тому що знищеної техніки знову кіт наплакав...
https://m.youtube.com/watch?v=d-PkPqFeXKA
https://censor.net/ua/video_news/3519923/tila_okupantiv_valyayutsya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_9798c1e8-9589-4a2f-be8c-cf409cdb6bed
Справи у ***** не настільки класні, як зрадойоби хочуть показати, насправді. Наприклад, він купив у корейців САУ. Вдумайтесь - в засрашці настільки хєрова ситуація з виробництвом броні на гусіні (фактично відсутнє в "товарних" кількостях), що вони вимушені купувати броню в північних корейців.
Але це не останній прикол з цими САУ. Вони калібром 170мм. Не 122, не 155, не 203 (снаряди до яких засрашка сама виробляє) і в північній кореї є і такі САУ. Ніхт. Кім впарив *****, яке, очевидно, у відчаї, калібр 170мм. Снаряди до якого виробляє тільки Північна Корея... Тобто ***** підсаджують ще на одну "валютну" голку.
Це не означає, що Україні буде від цього добре - ні, САУ є САУ. Вони стріляють. І вбивають. Але справи у засрашки - не райдужні, очевидно.
Навіть у Гудеріана під час походу на Москву втрати танків не зростали, а скорочувались.
Бо мало! А Герасімову своїх
людей добровольцівпіших покидьків жаліти ну просто "западло".
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Арта 12 тисяч стволів з початку року.
З нетерпінням чекаємо на ювілей ППО.