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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 717 590 осіб (+1520 за добу), 9330 танків, 20 492 артсистеми, 18 968 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 717 590 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 717590 (+1520) осіб,
  • танків ‒ 9330 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21) од,
  • артилерійських систем – 20492 (+20) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2641 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3645 (+16)

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Втрати росіян на 15 листопада

Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533) ліквідація (3893) знищення (7180)


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Топ коментарі
+30
Минув 3922 день москальсько-української війни.

147 одиниць техніки та 1520!! чумардосів за день.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 717 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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15.11.2024 08:00
+17
СЛАВА ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.11.2024 07:53
+17
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15.11.2024 08:29
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СЛАВА ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.11.2024 07:53 Відповісти
Минув 3922 день москальсько-української війни.

147 одиниць техніки та 1520!! чумардосів за день.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 717 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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15.11.2024 08:00 Відповісти
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15.11.2024 08:29 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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15.11.2024 08:44 Відповісти
Що, Сирський дав команду менше півтори тисячі дохлих інвалідних орків не вивішувати в звітах?
Така підозра виникає тому що знищеної техніки знову кіт наплакав...
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15.11.2024 08:00 Відповісти
не повинно бути жодних підозр. техніка у цапів на вагу золота зараз. на відміну від м'яса, яке потрібно побільше утилізувати перед ймовірною заморозкою війни. бо якщо це м'ясо після заморозки війни повернеться на болота, то там всі завиють від того безпредєла, який будуть творити ці неадеквати.
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15.11.2024 08:13 Відповісти
Надто складна схема. Всеодно всі не передохнуть і якась кількість повернеться. Ось добірка на цю тему:
https://m.youtube.com/watch?v=d-PkPqFeXKA
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15.11.2024 08:56 Відповісти
іншої схеми немає.
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15.11.2024 09:01 Відповісти
Плакальщики табунами бігають під статистикою, але жодного плакальщика нема під такими новинами:
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15.11.2024 08:50 Відповісти
Цензор обрізав. Дубль два:
https://censor.net/ua/video_news/3519923/tila_okupantiv_valyayutsya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_9798c1e8-9589-4a2f-be8c-cf409cdb6bed
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15.11.2024 08:51 Відповісти
Колись закінчуться ті прокляті москалі ?
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15.11.2024 08:02 Відповісти
кореці на підхваті
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15.11.2024 08:48 Відповісти
Кацапи реально закінчуються. Принаймні ті, хто готовий був підписувати контракти штурмовиків. Саме тому ***** почав купувати коерйців дивізіями.

Справи у ***** не настільки класні, як зрадойоби хочуть показати, насправді. Наприклад, він купив у корейців САУ. Вдумайтесь - в засрашці настільки хєрова ситуація з виробництвом броні на гусіні (фактично відсутнє в "товарних" кількостях), що вони вимушені купувати броню в північних корейців.

Але це не останній прикол з цими САУ. Вони калібром 170мм. Не 122, не 155, не 203 (снаряди до яких засрашка сама виробляє) і в північній кореї є і такі САУ. Ніхт. Кім впарив *****, яке, очевидно, у відчаї, калібр 170мм. Снаряди до якого виробляє тільки Північна Корея... Тобто ***** підсаджують ще на одну "валютну" голку.

Це не означає, що Україні буде від цього добре - ні, САУ є САУ. Вони стріляють. І вбивають. Але справи у засрашки - не райдужні, очевидно.
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15.11.2024 11:38 Відповісти
техніки - 1) мало 2) бережуть
Навіть у Гудеріана під час походу на Москву втрати танків не зростали, а скорочувались.
Бо мало! А Герасімову своїх людей добровольців піших покидьків жаліти ну просто "западло".
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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15.11.2024 08:23 Відповісти
Чумардоси перетнули 20 тис в цьому місяці і 100 тис за осінь. І якщо місячний рекорд ще під сумнівом (не зважаючи на рекордні темпи утилізації - 1513 середньодобово), то сезонний констатуємо десь за 4-5 діб, а паритет 24=22+23 у неділю.
Арта 12 тисяч стволів з початку року.
З нетерпінням чекаємо на ювілей ППО.
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15.11.2024 09:30 Відповісти
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15.11.2024 11:11 Відповісти
 
 