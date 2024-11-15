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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 717 590 человек (+1520 за сутки), 9330 танков, 20 492 артсистемы, 18 968 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 717 590 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 717590 (+1520) человек,
  • танков - 9330 (+11) ед.,
  • боевых бронированных машин - 18968 (+21) ед.,
  • артиллерийских систем - 20492 (+20) ед.,
  • РСЗО - 1252 (+0) ед.,
  • средства ППО - 999 (+2) ед.,
  • самолетов - 369 (+0) ед.,
  • вертолетов - 329 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18886 (+34),
  • крылатые ракеты - 2641 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед.,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29167 (+77) ед,
  • специальная техника - 3645 (+16)

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Втрати росіян на 15 листопада

Автор: 

армия РФ (18994) Генштаб ВС (6172) ликвидация (3461) уничтожение (6803)


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Топ комментарии
+30
Минув 3922 день москальсько-української війни.

147 одиниць техніки та 1520!! чумардосів за день.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 717 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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15.11.2024 08:00
+17
СЛАВА ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.11.2024 07:53
+17
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15.11.2024 08:29
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Правила форума Совет форумчан
СЛАВА ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.11.2024 07:53 Ответить
Минув 3922 день москальсько-української війни.

147 одиниць техніки та 1520!! чумардосів за день.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 717 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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15.11.2024 08:00 Ответить
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15.11.2024 08:29 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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15.11.2024 08:44 Ответить
Що, Сирський дав команду менше півтори тисячі дохлих інвалідних орків не вивішувати в звітах?
Така підозра виникає тому що знищеної техніки знову кіт наплакав...
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15.11.2024 08:00 Ответить
не повинно бути жодних підозр. техніка у цапів на вагу золота зараз. на відміну від м'яса, яке потрібно побільше утилізувати перед ймовірною заморозкою війни. бо якщо це м'ясо після заморозки війни повернеться на болота, то там всі завиють від того безпредєла, який будуть творити ці неадеквати.
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15.11.2024 08:13 Ответить
Надто складна схема. Всеодно всі не передохнуть і якась кількість повернеться. Ось добірка на цю тему:
https://m.youtube.com/watch?v=d-PkPqFeXKA
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15.11.2024 08:56 Ответить
іншої схеми немає.
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15.11.2024 09:01 Ответить
Плакальщики табунами бігають під статистикою, але жодного плакальщика нема під такими новинами:
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15.11.2024 08:50 Ответить
Цензор обрізав. Дубль два:
https://censor.net/ua/video_news/3519923/tila_okupantiv_valyayutsya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_9798c1e8-9589-4a2f-be8c-cf409cdb6bed
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15.11.2024 08:51 Ответить
Колись закінчуться ті прокляті москалі ?
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15.11.2024 08:02 Ответить
кореці на підхваті
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15.11.2024 08:48 Ответить
Кацапи реально закінчуються. Принаймні ті, хто готовий був підписувати контракти штурмовиків. Саме тому ***** почав купувати коерйців дивізіями.

Справи у ***** не настільки класні, як зрадойоби хочуть показати, насправді. Наприклад, він купив у корейців САУ. Вдумайтесь - в засрашці настільки хєрова ситуація з виробництвом броні на гусіні (фактично відсутнє в "товарних" кількостях), що вони вимушені купувати броню в північних корейців.

Але це не останній прикол з цими САУ. Вони калібром 170мм. Не 122, не 155, не 203 (снаряди до яких засрашка сама виробляє) і в північній кореї є і такі САУ. Ніхт. Кім впарив *****, яке, очевидно, у відчаї, калібр 170мм. Снаряди до якого виробляє тільки Північна Корея... Тобто ***** підсаджують ще на одну "валютну" голку.

Це не означає, що Україні буде від цього добре - ні, САУ є САУ. Вони стріляють. І вбивають. Але справи у засрашки - не райдужні, очевидно.
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15.11.2024 11:38 Ответить
техніки - 1) мало 2) бережуть
Навіть у Гудеріана під час походу на Москву втрати танків не зростали, а скорочувались.
Бо мало! А Герасімову своїх людей добровольців піших покидьків жаліти ну просто "западло".
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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15.11.2024 08:23 Ответить
Чумардоси перетнули 20 тис в цьому місяці і 100 тис за осінь. І якщо місячний рекорд ще під сумнівом (не зважаючи на рекордні темпи утилізації - 1513 середньодобово), то сезонний констатуємо десь за 4-5 діб, а паритет 24=22+23 у неділю.
Арта 12 тисяч стволів з початку року.
З нетерпінням чекаємо на ювілей ППО.
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15.11.2024 09:30 Ответить
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15.11.2024 11:11 Ответить
 
 