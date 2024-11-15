Общие боевые потери РФ с начала войны – около 717 590 человек (+1520 за сутки), 9330 танков, 20 492 артсистемы, 18 968 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 717 590 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 717590 (+1520) человек,
- танков - 9330 (+11) ед.,
- боевых бронированных машин - 18968 (+21) ед.,
- артиллерийских систем - 20492 (+20) ед.,
- РСЗО - 1252 (+0) ед.,
- средства ППО - 999 (+2) ед.,
- самолетов - 369 (+0) ед.,
- вертолетов - 329 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18886 (+34),
- крылатые ракеты - 2641 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед.,
- подводные лодки - 1 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29167 (+77) ед,
- специальная техника - 3645 (+16)
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147 одиниць техніки та 1520!! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 717 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
Така підозра виникає тому що знищеної техніки знову кіт наплакав...
https://m.youtube.com/watch?v=d-PkPqFeXKA
https://censor.net/ua/video_news/3519923/tila_okupantiv_valyayutsya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_9798c1e8-9589-4a2f-be8c-cf409cdb6bed
Справи у ***** не настільки класні, як зрадойоби хочуть показати, насправді. Наприклад, він купив у корейців САУ. Вдумайтесь - в засрашці настільки хєрова ситуація з виробництвом броні на гусіні (фактично відсутнє в "товарних" кількостях), що вони вимушені купувати броню в північних корейців.
Але це не останній прикол з цими САУ. Вони калібром 170мм. Не 122, не 155, не 203 (снаряди до яких засрашка сама виробляє) і в північній кореї є і такі САУ. Ніхт. Кім впарив *****, яке, очевидно, у відчаї, калібр 170мм. Снаряди до якого виробляє тільки Північна Корея... Тобто ***** підсаджують ще на одну "валютну" голку.
Це не означає, що Україні буде від цього добре - ні, САУ є САУ. Вони стріляють. І вбивають. Але справи у засрашки - не райдужні, очевидно.
Навіть у Гудеріана під час походу на Москву втрати танків не зростали, а скорочувались.
Бо мало! А Герасімову своїх
людей добровольцівпіших покидьків жаліти ну просто "западло".
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Арта 12 тисяч стволів з початку року.
З нетерпінням чекаємо на ювілей ППО.