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Новости
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Российский министр Старовойт признал, что военные РФ занимаются мародерством в Курской области

мародери

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, который сейчас работает министром транспорта РФ, признал, что российские военные грабят дома в селах Глушковского района, брошенные местными жителями из-за боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вчера обсуждалось на совещании с силовыми ведомствами. Есть факты мародерства как среди гражданских, так и военных", - заявил Старовойт на встрече с жителями района. После этих слов Старовойта в зале начали аплодировать.

Чиновник отметил, что силовым ведомствам поставили задачу усилить охрану в населенных пунктах. "Есть факты, что награбленное направляется службами доставки вглубь России", - добавил Старовойт.

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11 ноября российское государственное агентство ТАСС написало, что это украинские военные якобы ограбили дома в поселке Глушково, хотя этот населенный пункт никогда не переходил под контроль ВСУ.

На случаи мародерства жаловались не только в Глушковском, но и в соседнем Кореневском районе Курской области, который также с августа оказался в зоне боевых действий. В Коренев, как и в Глушково, украинские военные не заходили.

Смотрите также: В подконтрольном РФ Коренево на Курщине - массовое мародерство: "Все квартиры взломаны. Все вынесено. Сволочи нах#й!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) мародерство (461) Курск (1088)


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Це уже громадянська війна? Чи ще ні?
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14.11.2024 22:19 Ответить
Жертва украинской агрессии рассказывает:
"Вломились люди в военной форме, отобрали все ценности и электронику, жену, меня и собаку изнасиловали, сняли унитаз, а потом один из них говорит другому: "Валить надо, сейчас укры придут!"
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14.11.2024 22:21 Ответить
Ні холодно ні жарко
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14.11.2024 22:21 Ответить
І кого це ковбасить?
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14.11.2024 22:25 Ответить
неожиданно, никогда бы не подумал.
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14.11.2024 22:53 Ответить
«Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!»
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14.11.2024 23:13 Ответить
поставить памятник возле мавзалея неизвестному буряту верхом на белом унитазе
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15.11.2024 08:46 Ответить
Уточню: "...в некоторых местах белом унитазе".
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15.11.2024 09:27 Ответить
 
 