Российский министр Старовойт признал, что военные РФ занимаются мародерством в Курской области
Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, который сейчас работает министром транспорта РФ, признал, что российские военные грабят дома в селах Глушковского района, брошенные местными жителями из-за боевых действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Вчера обсуждалось на совещании с силовыми ведомствами. Есть факты мародерства как среди гражданских, так и военных", - заявил Старовойт на встрече с жителями района. После этих слов Старовойта в зале начали аплодировать.
Чиновник отметил, что силовым ведомствам поставили задачу усилить охрану в населенных пунктах. "Есть факты, что награбленное направляется службами доставки вглубь России", - добавил Старовойт.
11 ноября российское государственное агентство ТАСС написало, что это украинские военные якобы ограбили дома в поселке Глушково, хотя этот населенный пункт никогда не переходил под контроль ВСУ.
На случаи мародерства жаловались не только в Глушковском, но и в соседнем Кореневском районе Курской области, который также с августа оказался в зоне боевых действий. В Коренев, как и в Глушково, украинские военные не заходили.
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"Вломились люди в военной форме, отобрали все ценности и электронику, жену, меня и собаку изнасиловали, сняли унитаз, а потом один из них говорит другому: "Валить надо, сейчас укры придут!"