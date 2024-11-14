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Російський міністр Старовойт визнав, що військові РФ займаються мародерством у Курській області

мародери

Колишній губернатор Курської області Роман Старовойт, який зараз працює міністром транспорту РФ, визнав, що російські військові грабують будинки в селах Глушковського району, кинуті місцевими жителями через бойові дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Вчора обговорювалося на нараді із силовими відомствами. Є факти мародерства як серед цивільних, так і військових", – заявив Старовойт на зустрічі з жителями району. Після цих слів Старовойта у залі почали аплодувати.

Чиновник зазначив, що силовим відомствам поставили завдання посилити охорону в населених пунктах. "Є факти, що награбоване надсилається службами доставки вглиб Росії", – додав Старовойт.

Дивіться також: Два кадирівці грабують магазин мобільного зв’язку у селі Глушково на Курщині. ВIДЕО камер спостереження

11 листопада російське державне агентство ТАСС написало, що це українські військові нібито пограбували будинки у селищі Глушково, хоча цей населений пункт ніколи не переходив під контроль ЗСУ. 

На випадки мародерства скаржилися не лишев Глушковському, а й у сусідньому Коренєвському районі Курської області, який також із серпня опинився в зоні бойових дій. До Коренєва, як і до Глушково, українські військові не заходили.

Дивіться також: У підконтрольному РФ Коренево на Курщині масове мародерство: "Все квартиры взломаны. Все вынесено. Сволочи нах#й!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17277) мародерство (339) Курськ (1099)


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Це уже громадянська війна? Чи ще ні?
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14.11.2024 22:19 Відповісти
Жертва украинской агрессии рассказывает:
"Вломились люди в военной форме, отобрали все ценности и электронику, жену, меня и собаку изнасиловали, сняли унитаз, а потом один из них говорит другому: "Валить надо, сейчас укры придут!"
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14.11.2024 22:21 Відповісти
Ні холодно ні жарко
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14.11.2024 22:21 Відповісти
І кого це ковбасить?
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14.11.2024 22:25 Відповісти
неожиданно, никогда бы не подумал.
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14.11.2024 22:53 Відповісти
«Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!»
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14.11.2024 23:13 Відповісти
поставить памятник возле мавзалея неизвестному буряту верхом на белом унитазе
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15.11.2024 08:46 Відповісти
Уточню: "...в некоторых местах белом унитазе".
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15.11.2024 09:27 Відповісти
 
 