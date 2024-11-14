Російський міністр Старовойт визнав, що військові РФ займаються мародерством у Курській області
Колишній губернатор Курської області Роман Старовойт, який зараз працює міністром транспорту РФ, визнав, що російські військові грабують будинки в селах Глушковського району, кинуті місцевими жителями через бойові дії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Вчора обговорювалося на нараді із силовими відомствами. Є факти мародерства як серед цивільних, так і військових", – заявив Старовойт на зустрічі з жителями району. Після цих слів Старовойта у залі почали аплодувати.
Чиновник зазначив, що силовим відомствам поставили завдання посилити охорону в населених пунктах. "Є факти, що награбоване надсилається службами доставки вглиб Росії", – додав Старовойт.
11 листопада російське державне агентство ТАСС написало, що це українські військові нібито пограбували будинки у селищі Глушково, хоча цей населений пункт ніколи не переходив під контроль ЗСУ.
На випадки мародерства скаржилися не лишев Глушковському, а й у сусідньому Коренєвському районі Курської області, який також із серпня опинився в зоні бойових дій. До Коренєва, як і до Глушково, українські військові не заходили.
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