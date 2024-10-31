УКР
У підконтрольному РФ Коренево на Курщині масове мародерство: "Все квартиры взломаны. Все вынесено. Сволочи нах#й!". ВIДЕО

У підконтрольному Росії селищі Коренево на Курщині розмародерено та пограбовано квартири росіян, які евакуювалися углиб РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований один із розграбованих будинків за адресою Школьная, 19. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант мародерить свого ліквідованого поплічника: "От сука - чорти й#бані". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці Суджі грабують магазин, на дверях якого написано "Путин - х#й". ВIДЕО

армія рф (18810) мародерство (343) Курськ (1199)
Костянтинівка ж не район бойових дій і не лінія фронту. Різницю розумієте тил та фронт?
31.10.2024 12:05 Відповісти
Корєнєво - це теж не район бойових дій і не лінія фронту. По Корєнєво навіть не прилітає нічого, а от по Костянтинівці б'ють КАБами.
31.10.2024 14:03 Відповісти
Коренево 2 рази переходило з рук до рук, там і була лінія фронту. А Контантинівка далеко в тилу і порівнювати не треба
31.10.2024 14:10 Відповісти
Трохи не так, річка розділяє Коренево на дві частини, так званий "рАбочий пАселок", де тільки приватні будинки, це як дЯрЄвня, яка злилася поступово с с.м.т. та саме с.м.т. Коренево. Наші заходили в "пАселок", в саме с.м.т., де і знято відео, не зашли. Не зрозуміло чому, напевно сил не хватило, бо можно було зайти з двох напрямкі, зі сторони Снагості, це якраз через увесь "пАселок" та по трасі Суджа-Коренево. По другому напрямку, навіть не треба було проходити все Коренево, тільки окраїни, там від початку населеного пункту до залізничної розв`язки декілька км., а далі траса на Рильск. Згадуючи початок операції, та темпи просування наших, чомусь був впевнений, що Коренево наші візбмуть без проблем.
31.10.2024 22:14 Відповісти
а при чем тут мы?
31.10.2024 11:08 Відповісти
недоречна паралель. https://www.youtube.com/watch?v=kpYnjJNku5E&t=1182s Там цим займаються військові рф.
31.10.2024 11:11 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
31.10.2024 20:47 Відповісти
Гарна спроба, але ні.
31.10.2024 11:49 Відповісти
Нет, зрадофильчик, у нас мародеров ловят
31.10.2024 12:38 Відповісти
Усе це потім кацапня за допомогою Римського статуту повісить на наших воїнів.
31.10.2024 11:04 Відповісти
Така була задумка. Але наші туди не дійшли
31.10.2024 11:11 Відповісти
А Ze прокурори-інваліди, ще нашим воїнам і звинувачення шити будуть.
31.10.2024 11:39 Відповісти
і це туди ще кореців не завезли.
31.10.2024 11:04 Відповісти
Щоб не дісталося "солдатам нати",або ще гірше - бАндЄрівцям!😀
31.10.2024 11:12 Відповісти
Мали на увазі бЄндерівцям ?
31.10.2024 12:00 Відповісти
Як чув від рашистів так і написав великіми літерами!
Там жеж говорять рАсЄя а не як на плакатах пишуть.
31.10.2024 12:06 Відповісти
Варавстство адна із ісконних лапатних скрєп-абваруй бліжнєва сваєво пака он нє абваравал тєбя...
31.10.2024 11:19 Відповісти
Потом будут вопить,что это украинцы зашли и мародерили или партизаны украинские
31.10.2024 11:21 Відповісти
Все что не вынесли рос Иуды,корейцы подчистят
31.10.2024 11:24 Відповісти
А чого він так хекає ?
31.10.2024 11:31 Відповісти
унітаз несе
видно, шукають де ще можна взяти
31.10.2024 12:46 Відповісти
"Єслі би ми нє смародьорілі то іх би помародьорілі солдати НАТО".
31.10.2024 11:33 Відповісти
Ужасний заках? Так то ж руZZкім духом пре!
31.10.2024 11:37 Відповісти
Чесно кажучи, скоріш, або звичайні квартирні злодії, або злодії у лавах зс рф.
Так, у них було свято, але не усі двері зламані, значить часу було небагато.
31.10.2024 11:48 Відповісти
меточки поставив де ще не зламано роботи не початий край
31.10.2024 12:10 Відповісти
Рускіє сволочі
31.10.2024 12:19 Відповісти
О как парни растроились , опередили их.
31.10.2024 12:32 Відповісти
Україна вже платить пенсії пенсіонерам конторольованих районів Курщини? По міжнародним нормам: "захопив - годуй, утримуй". Гуманітарка, соціальні виплати, комунальне хозяйство, зарплати бюджетникам... За чий рахунок все це?
31.10.2024 12:46 Відповісти
за мій та ваш рахунок як і злочинців в тюрмах.
31.10.2024 12:53 Відповісти
Кацапи щоб вам не було ні в житті радостіні ні в є..і солодощів,ущербні тварини.
31.10.2024 13:04 Відповісти
Мародерство головна скріпа "колективного *****".
Це і є "русский мир" ...
31.10.2024 13:20 Відповісти
Ну так і натяку нема хто ! викинь це на раша тв і сприйматимуть як грабеж укров.
31.10.2024 14:08 Відповісти
І при цьому успішно живуть та збільшують площу своєї країни.
31.10.2024 14:28 Відповісти
"Ех, нє успєлі, всьо уже украдєно до нас... "
31.10.2024 18:22 Відповісти
Ну а що ви хочете- рускій мір,бессмислєнний і беспощадний...
31.10.2024 18:50 Відповісти
 
 