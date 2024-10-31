У підконтрольному РФ Коренево на Курщині масове мародерство: "Все квартиры взломаны. Все вынесено. Сволочи нах#й!". ВIДЕО

У підконтрольному Росії селищі Коренево на Курщині розмародерено та пограбовано квартири росіян, які евакуювалися углиб РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований один із розграбованих будинків за адресою Школьная, 19.

Увага! Ненормативна лексика!

