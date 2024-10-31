У підконтрольному РФ Коренево на Курщині масове мародерство: "Все квартиры взломаны. Все вынесено. Сволочи нах#й!". ВIДЕО
У підконтрольному Росії селищі Коренево на Курщині розмародерено та пограбовано квартири росіян, які евакуювалися углиб РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований один із розграбованих будинків за адресою Школьная, 19.
Увага! Ненормативна лексика!
Звісно, що буває всіляко, але системного грабунку, як у кацапні, у нас немає.
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Там жеж говорять рАсЄя а не як на плакатах пишуть.
видно, шукають де ще можна взяти
Так, у них було свято, але не усі двері зламані, значить часу було небагато.
Це і є "русский мир" ...