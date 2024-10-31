РУС
В подконтрольном РФ Коренево на Курщине - массовое мародерство: "Все квартиры взломаны. Все вынесено. Сволочи нах#й!". ВИДЕО

В подконтрольном России поселке Коренево на Курщине размародерены и ограблены квартиры россиян, которые эвакуировались вглубь РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят один из разграбленных домов по адресу Школьная, 19.

Внимание! Ненормативная лексика!

армия РФ (20657) мародерство (465) Курск (1187)
Ні, у нас не те саме. У куми батькі з Констянтинівки евакуювалися 2 роки тому. Зараз в останній раз поїхали вивести вже все що залишилось - ніхто нічого в них не вкрав за ці 2 роки.
Звісно, що буває всіляко, але системного грабунку, як у кацапні, у нас немає.
31.10.2024 11:06 Ответить
і це туди ще кореців не завезли.
31.10.2024 11:04 Ответить
недоречна паралель. https://www.youtube.com/watch?v=kpYnjJNku5E&t=1182s Там цим займаються військові рф.
31.10.2024 11:11 Ответить
Ні, у нас не те саме. У куми батькі з Констянтинівки евакуювалися 2 роки тому. Зараз в останній раз поїхали вивести вже все що залишилось - ніхто нічого в них не вкрав за ці 2 роки.
Звісно, що буває всіляко, але системного грабунку, як у кацапні, у нас немає.
31.10.2024 11:06 Ответить
Трохвейні унітази для парашинців не пахнуть.
31.10.2024 11:22 Ответить
То велічіє
31.10.2024 11:59 Ответить
Костянтинівка ж не район бойових дій і не лінія фронту. Різницю розумієте тил та фронт?
31.10.2024 12:05 Ответить
Корєнєво - це теж не район бойових дій і не лінія фронту. По Корєнєво навіть не прилітає нічого, а от по Костянтинівці б'ють КАБами.
31.10.2024 14:03 Ответить
Коренево 2 рази переходило з рук до рук, там і була лінія фронту. А Контантинівка далеко в тилу і порівнювати не треба
31.10.2024 14:10 Ответить
Трохи не так, річка розділяє Коренево на дві частини, так званий "рАбочий пАселок", де тільки приватні будинки, це як дЯрЄвня, яка злилася поступово с с.м.т. та саме с.м.т. Коренево. Наші заходили в "пАселок", в саме с.м.т., де і знято відео, не зашли. Не зрозуміло чому, напевно сил не хватило, бо можно було зайти з двох напрямкі, зі сторони Снагості, це якраз через увесь "пАселок" та по трасі Суджа-Коренево. По другому напрямку, навіть не треба було проходити все Коренево, тільки окраїни, там від початку населеного пункту до залізничної розв`язки декілька км., а далі траса на Рильск. Згадуючи початок операції, та темпи просування наших, чомусь був впевнений, що Коренево наші візбмуть без проблем.
31.10.2024 22:14 Ответить
а при чем тут мы?
31.10.2024 11:08 Ответить
недоречна паралель. https://www.youtube.com/watch?v=kpYnjJNku5E&t=1182s Там цим займаються військові рф.
31.10.2024 11:11 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
31.10.2024 20:47 Ответить
Гарна спроба, але ні.
31.10.2024 11:49 Ответить
Нет, зрадофильчик, у нас мародеров ловят
31.10.2024 12:38 Ответить
Усе це потім кацапня за допомогою Римського статуту повісить на наших воїнів.
31.10.2024 11:04 Ответить
Така була задумка. Але наші туди не дійшли
31.10.2024 11:11 Ответить
А Ze прокурори-інваліди, ще нашим воїнам і звинувачення шити будуть.
31.10.2024 11:39 Ответить
і це туди ще кореців не завезли.
31.10.2024 11:04 Ответить
Щоб не дісталося "солдатам нати",або ще гірше - бАндЄрівцям!😀
31.10.2024 11:12 Ответить
Мали на увазі бЄндерівцям ?
31.10.2024 12:00 Ответить
Як чув від рашистів так і написав великіми літерами!
Там жеж говорять рАсЄя а не як на плакатах пишуть.
31.10.2024 12:06 Ответить
Варавстство адна із ісконних лапатних скрєп-абваруй бліжнєва сваєво пака он нє абваравал тєбя...
31.10.2024 11:19 Ответить
Потом будут вопить,что это украинцы зашли и мародерили или партизаны украинские
31.10.2024 11:21 Ответить
Все что не вынесли рос Иуды,корейцы подчистят
31.10.2024 11:24 Ответить
А чого він так хекає ?
31.10.2024 11:31 Ответить
унітаз несе
видно, шукають де ще можна взяти
31.10.2024 12:46 Ответить
"Єслі би ми нє смародьорілі то іх би помародьорілі солдати НАТО".
31.10.2024 11:33 Ответить
Ужасний заках? Так то ж руZZкім духом пре!
31.10.2024 11:37 Ответить
Чесно кажучи, скоріш, або звичайні квартирні злодії, або злодії у лавах зс рф.
Так, у них було свято, але не усі двері зламані, значить часу було небагато.
31.10.2024 11:48 Ответить
меточки поставив де ще не зламано роботи не початий край
31.10.2024 12:10 Ответить
Рускіє сволочі
31.10.2024 12:19 Ответить
О как парни растроились , опередили их.
31.10.2024 12:32 Ответить
Україна вже платить пенсії пенсіонерам конторольованих районів Курщини? По міжнародним нормам: "захопив - годуй, утримуй". Гуманітарка, соціальні виплати, комунальне хозяйство, зарплати бюджетникам... За чий рахунок все це?
31.10.2024 12:46 Ответить
за мій та ваш рахунок як і злочинців в тюрмах.
31.10.2024 12:53 Ответить
Кацапи щоб вам не було ні в житті радостіні ні в є..і солодощів,ущербні тварини.
31.10.2024 13:04 Ответить
Мародерство головна скріпа "колективного *****".
Це і є "русский мир" ...
31.10.2024 13:20 Ответить
Ну так і натяку нема хто ! викинь це на раша тв і сприйматимуть як грабеж укров.
31.10.2024 14:08 Ответить
І при цьому успішно живуть та збільшують площу своєї країни.
31.10.2024 14:28 Ответить
"Ех, нє успєлі, всьо уже украдєно до нас... "
31.10.2024 18:22 Ответить
Ну а що ви хочете- рускій мір,бессмислєнний і беспощадний...
31.10.2024 18:50 Ответить
 
 