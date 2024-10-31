В подконтрольном РФ Коренево на Курщине - массовое мародерство: "Все квартиры взломаны. Все вынесено. Сволочи нах#й!". ВИДЕО
В подконтрольном России поселке Коренево на Курщине размародерены и ограблены квартиры россиян, которые эвакуировались вглубь РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят один из разграбленных домов по адресу Школьная, 19.
Внимание! Ненормативная лексика!
Звісно, що буває всіляко, але системного грабунку, як у кацапні, у нас немає.
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Там жеж говорять рАсЄя а не як на плакатах пишуть.
видно, шукають де ще можна взяти
Так, у них було свято, але не усі двері зламані, значить часу було небагато.
Це і є "русский мир" ...