В подконтрольном РФ Коренево на Курщине - массовое мародерство: "Все квартиры взломаны. Все вынесено. Сволочи нах#й!". ВИДЕО

В подконтрольном России поселке Коренево на Курщине размародерены и ограблены квартиры россиян, которые эвакуировались вглубь РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят один из разграбленных домов по адресу Школьная, 19.

Внимание! Ненормативная лексика!

