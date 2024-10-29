РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4517 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 669 11

Оккупант мародерит своего ликвидированного приспешника: "От сука - черти е#аные". ВИДЕО

Россиянин обобрал тело своего ликвидированного приспешника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс "экспроприации" ценных вещей с трупа снял оператор украинского дрона.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Лариса, в этих домах все есть. Только нужно электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда", - российский мародер в оккупированной Авдеевке. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20620) мародерство (465)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
А тим часом прокурори мародерять українців:

Бюджетний комітет підтримав збільшення прокурорам у 2025 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн
показать весь комментарий
29.10.2024 11:58 Ответить
+7
Мой товарищ в предсмертной агонии.
Замерзаю. Ему потеплей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Что с тобой, что с тобою, мой маленький?
Ты не ранен - ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.
Мне ещё воевать предстоит.

Це вся їх суть...
показать весь комментарий
29.10.2024 12:21 Ответить
+5
Завтра він 200-х. На**я воно йому ?
показать весь комментарий
29.10.2024 12:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А трупаку воно нахрена? - мародера чого не накрили?
показать весь комментарий
29.10.2024 11:57 Ответить
1 живий мародер шкоди для засрашки наробить значно більше, ніж 2-3 поранених кацапи - бо своїм існуванням та діями продовжуватиме розвалювати управління військами засрашки.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:45 Ответить
А тим часом прокурори мародерять українців:

Бюджетний комітет підтримав збільшення прокурорам у 2025 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн
показать весь комментарий
29.10.2024 11:58 Ответить
Завтра він 200-х. На**я воно йому ?
показать весь комментарий
29.10.2024 12:00 Ответить
Звичка тирити.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:02 Ответить
До завтра ще дожити треба.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:10 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 12:00 Ответить
"Москалики що уздріли,
То все очухраили"... Т. Г. Шевченко. Розрита могила.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:03 Ответить
Ну такое. Для рашки это не мародёрство. Труп всё равно никто не заберёт. Поэтому это предархиология, чтоб потом не копать.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:18 Ответить
Мой товарищ в предсмертной агонии.
Замерзаю. Ему потеплей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Что с тобой, что с тобою, мой маленький?
Ты не ранен - ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.
Мне ещё воевать предстоит.

Це вся їх суть...
показать весь комментарий
29.10.2024 12:21 Ответить
«А жмур он добрый, жмур ща со мной поделится, да?»© 😁
показать весь комментарий
29.10.2024 12:26 Ответить
 
 