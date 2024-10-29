Оккупант мародерит своего ликвидированного приспешника: "От сука - черти е#аные". ВИДЕО
Россиянин обобрал тело своего ликвидированного приспешника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс "экспроприации" ценных вещей с трупа снял оператор украинского дрона.
Внимание! Ненормативная лексика!
Валерий Коломиец #502756
29.10.2024 11:58
Alex Vassago
29.10.2024 12:21
Hulio
29.10.2024 12:00
Бюджетний комітет підтримав збільшення прокурорам у 2025 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн
То все очухраили"... Т. Г. Шевченко. Розрита могила.
Замерзаю. Ему потеплей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Что с тобой, что с тобою, мой маленький?
Ты не ранен - ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.
Мне ещё воевать предстоит.
Це вся їх суть...