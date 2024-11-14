Силы обороны отразили 18 атак россиян на Кураховском направлении, 18 боеприкосновений продолжаются до сих пор

Всего с начала этих суток произошло 138 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины 45 авиаударов, сбросили 87 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 400 дронов-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник четыре раза напрасно штурмовал позиции наших подразделений в районе Тихого и Волчанска. В то же время авиация врага нанесла удар двумя авиабомбами по населенному пункту Слатино.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Украинские защитники остановили все десять вражеских атак.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. Также на этом направлении враг нанес удары штурмовой и бомбардировочной авиацией в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении наши защитники отразили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении при поддержке авиации враг штурмовал наши позиции вблизи Предтечино. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

Нанося авиационные удары на Торецком направлении, россияне десять раз штурмовали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка. Здесь все атаки также завершились неудачей для оккупантов.

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На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка. Наши защитники остановили 18 штурмовых действий противника, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено более 300 оккупантов, из них 144 - безвозвратно. Также уничтожен один миномет, 11 единиц автомобильной техники, три мотоцикла и одна окопная станция радиоэлектронной борьбы. К тому же поврежден один танк.

На Кураховском направлении враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка. Восемнадцать боестолкновений завершены, еще столько же - до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 137 человек. Также уничтожен один танк, шесть единиц автомобильной техники, два мотоцикла, одна окопная станция радиоэлектронной борьбы и повреждена одна вражеская БМП.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка. Вместе с тем сбросил на Темировку, Сухие Ялы, Большую Новоселку и Шевченко 15 управляемых авиационных бомб, населенный пункт Урожайное подвергся ударам штурмовой авиации.

На Ореховском направлении войска захватчиков два раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре неудачных штурма позиций украинских воинов совершил агрессор в течение дня.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 110-й и 126-й отдельных бригад территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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