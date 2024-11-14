Из-за войны в Украине разрушены почти 10 тысяч километров железнодорожных путей, - "Укрзалізниця"
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину было повреждено, уничтожено или потеряно почти 10 тыс. км железнодорожных путей.
Об этом на запрос "Укрінформ" сообщили в "Укрзалізниці", сообщает Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что с 24 февраля 2022 года в Украине было повреждено, уничтожено или потеряно почти 10 тыс. км железнодорожных путей, 43 здания вокзалов, а также другие инфраструктурные объекты.
В частности, более 700 км железнодорожных путей находятся на временно оккупированной территории. В целом повреждено, уничтожено или потеряно 5,5 тыс. зданий и около 4 тыс. сооружений, принадлежащих"Укрзалізниці".
В "УЗ" также рассказали, что во время сезонных ремонтно-путевых работ за 8 месяцев 2024 года удалось отремонтировать 737,6 км путей - это составляет 62% от запланированного на год объема.
"Железнодорожники восстанавливают поврежденные врагом пути. Так, с начала полномасштабного вторжения частично и полностью восстановлено более 3,6 тыс. км путей, 41 здание вокзалов и другие объекты инфраструктуры, чтобы поезда продолжали движение",- заявили в "Укрзалізниці".
В планах железнодорожников отремонтировать более 1195 км путей и 1073 комплекта стрелочных переводов до конца нынешнего года.
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Нам хочуть сказати, що половину всієї системи шляхів - зруйновано?
"понад 700 км залізничних колій знаходяться на тимчасово окупованій території" - отже майже все, що "пошкоджено, знищено або втрачено" знаходиться на підконтрольній нам території.
То яким чином функціонує залізниця, якщо половину шляхів не можна використовувати?