Из-за войны в Украине разрушены почти 10 тысяч километров железнодорожных путей, - "Укрзалізниця"

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину было повреждено, уничтожено или потеряно почти 10 тыс. км железнодорожных путей.

Об этом на запрос "Укрінформ" сообщили в "Укрзалізниці", сообщает Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что с 24 февраля 2022 года в Украине было повреждено, уничтожено или потеряно почти 10 тыс. км железнодорожных путей, 43 здания вокзалов, а также другие инфраструктурные объекты.

В частности, более 700 км железнодорожных путей находятся на временно оккупированной территории. В целом повреждено, уничтожено или потеряно 5,5 тыс. зданий и около 4 тыс. сооружений, принадлежащих"Укрзалізниці".

В "УЗ" также рассказали, что во время сезонных ремонтно-путевых работ за 8 месяцев 2024 года удалось отремонтировать 737,6 км путей - это составляет 62% от запланированного на год объема.

"Железнодорожники восстанавливают поврежденные врагом пути. Так, с начала полномасштабного вторжения частично и полностью восстановлено более 3,6 тыс. км путей, 41 здание вокзалов и другие объекты инфраструктуры, чтобы поезда продолжали движение",- заявили в "Укрзалізниці".

В планах железнодорожников отремонтировать более 1195 км путей и 1073 комплекта стрелочных переводов до конца нынешнего года.

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