Через війну в Україні зруйновано майже 10 тисяч кілометрів залізничних колій, - "Укрзалізниця"
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні було пошкоджено, знищено або втрачено майже 10 тис. км залізничних колій.
Про це на запит "Укрінформу" повідомили в "Укрзалізниці", повідомляє Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що з 24 лютого 2022 року в Україні було пошкоджено, знищено або втрачено майже 10 тис. км залізничних колій, 43 будівлі вокзалів, а також інші інфраструктурні об’єкти.
Зокрема, понад 700 км залізничних колій знаходяться на тимчасово окупованій території. Загалом пошкоджено, знищено або втрачено 5,5 тис. будівель та близько 4 тис. споруд, що належать "Укрзалізниці".
В "УЗ" також розповіли, що під час сезонних ремонтно-колійних робіт за 8 місяців 2024 року вдалося відремонтувати 737,6 км колій - це становить 62% від запланованого на рік обсягу.
"Залізничники відновлюють пошкоджені ворогом колії. Так, з початку повномасштабного вторгнення частково та повністю відновлено понад 3,6 тис. км колій, 41 будівлю вокзалів та інші об’єкти інфраструктури, щоб поїзди продовжували рух",- заявили в "Укрзалізниці".
Надалі в планах залізничників відремонтувати понад 1195 км колій та 1073 комплекти стрілкових переводів до кінця нинішнього року.
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Нам хочуть сказати, що половину всієї системи шляхів - зруйновано?
"понад 700 км залізничних колій знаходяться на тимчасово окупованій території" - отже майже все, що "пошкоджено, знищено або втрачено" знаходиться на підконтрольній нам території.
То яким чином функціонує залізниця, якщо половину шляхів не можна використовувати?