Из-за российских обстрелов повреждены пути между Николаевом и Херсоном

Российские захватчики ударили по железнодорожному сообщению между Николаевом и Херсоном, повреждена колея.

Об этом сообщает Херсонская ОВА и АО"Укрзалізниця", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поезда, направляющиеся в Херсон, будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами.

"Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом", - говорится в сообщении.

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"Укрзалізниця" отметила, что железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы.

В компании пообещали восстановить железнодорожное сообщение до обратного рейса.