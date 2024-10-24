Из-за российских обстрелов повреждены пути между Николаевом и Херсоном
Российские захватчики ударили по железнодорожному сообщению между Николаевом и Херсоном, повреждена колея.
Об этом сообщает Херсонская ОВА и АО"Укрзалізниця", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что поезда, направляющиеся в Херсон, будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами.
"Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом", - говорится в сообщении.
"Укрзалізниця" отметила, что железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы.
В компании пообещали восстановить железнодорожное сообщение до обратного рейса.
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