Через російський обстріл пошкоджена колія між Миколаєвом та Херсоном

Російські загарбники вдарили по залізничному сполученню між Миколаєвом і Херсоном, пошкоджена колія.

Про це повідомляє Херсонська ОВА та АТ "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що потяги сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.

"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", - йдеться у повідомленні.

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Укрзалізниця наголосила, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи.

У компанії пообіцяли відновити залізничне сполучення до зворотного рейсу.