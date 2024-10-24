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Через російський обстріл пошкоджена колія між Миколаєвом та Херсоном

Через обстріл зупинене залізничне сполучення між Миколаєвом та Херсоном 24 жовтня

Російські загарбники вдарили по залізничному сполученню між Миколаєвом і Херсоном, пошкоджена колія. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА та АТ "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що потяги сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.

"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", - йдеться у повідомленні.

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Укрзалізниця наголосила, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи.

У компанії пообіцяли відновити залізничне сполучення до зворотного рейсу.

Автор: 

залізниця (1525) Миколаїв (1816) обстріл (29262) Укрзалізниця (6907) Херсон (3445)


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