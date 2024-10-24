Через російський обстріл пошкоджена колія між Миколаєвом та Херсоном
Російські загарбники вдарили по залізничному сполученню між Миколаєвом і Херсоном, пошкоджена колія.
Про це повідомляє Херсонська ОВА та АТ "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що потяги сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами.
"Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом", - йдеться у повідомленні.
Укрзалізниця наголосила, що залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи.
У компанії пообіцяли відновити залізничне сполучення до зворотного рейсу.
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