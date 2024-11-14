На фронте произошло 88 боевых столкновений, больше всего - на Кураховском направлении - Генштаб

По состоянию на 16:00 на фронте состоялось 88 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Новенькое, Новодмитровка, Бунякино Сумской области; Логи Черниговской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении состоялось одно боестолкновение в районе населенного пункта Глубокое.

На Купянском направлении российские оккупанты десять раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Катериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. В районе Серебрянского леса враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами.

Войска оккупантов пытаются искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Два боестолкновения завершены без успеха для противника.

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Населенный пункт Часов Яр на Краматорском направлении подвергся авиационному удару одной управляемой бомбой.

На Торецком направлении наши защитники отбили четыре штурмовые действия врага в районе населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили восемь атак противника, шесть боестолкновений - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 25 раз в сторону населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка. Восемнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Кроме того, враг сбросил четыре управляемые авиабомбы на населенные пункты Романовка и Дачное.

На Времевском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Янтарное, Ривнополь, Новодаровка, к тому же сбросил на Темировку, Сухие Ялы, Большую Новоселку и Шевченко 15 управляемых авиационных бомб.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, два раза атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На остальных направлениях - без особых изменений.