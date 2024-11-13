РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9056 посетителей онлайн
Новости Война
4 870 5

Оккупанты попытались прорвать оборону на Купянском направлении, часть из них была одета в форму ВСУ, - Генштаб

ЗСУ знищують ворога

Днем 13 ноября российская армия попыталась прорвать оборону украинских сил на Купянском направлении, часть из них была одета в форму ВСУ. Враг задействовал около 15 единиц техники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

"Сегодня, начиная с 14.30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать нашу оборону на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горячее всего сейчас на Кураховском направлении, основные усилия врага - в районах Антоновки и Новоселидовки, - Генштаб ВСУ

Генштаб отмечает, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины, а это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

"Умелыми и решительными действиями наши защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы. Стоит отметить профессионализм и слаженность наших пехотинцев, танкистов, артиллеристов и операторов БпЛА. Благодарность всем воинам за смелость и стойкость! Вместе победим! Слава Украине!", - добавили в Генштабе.

Также читайте: Враг пытался продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6259) Купянск (627)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
13.11.2024 19:03 Ответить
На фронті найбезстрашніші
українці,справжні мужі.
Ми за вас молимось.
показать весь комментарий
13.11.2024 19:12 Ответить
От же підари, але не врятувало паскудство катсапьке.
показать весь комментарий
13.11.2024 19:13 Ответить
Під Купя'нськом наші воїни ,як і на других ділянках фронту, діють хоробро та героїчно . Вклоняюсь. Слава Героям!
показать весь комментарий
13.11.2024 19:17 Ответить
Головне шоб потім не з'ясувалось , що це свої при спробі відійти попали під вогонь . Бо інакше чому там спішить генштаб відзвітувати і саме на формі акцент зробити .
показать весь комментарий
13.11.2024 20:15 Ответить
 
 