Оккупанты попытались прорвать оборону на Купянском направлении, часть из них была одета в форму ВСУ, - Генштаб

Днем 13 ноября российская армия попыталась прорвать оборону украинских сил на Купянском направлении, часть из них была одета в форму ВСУ. Враг задействовал около 15 единиц техники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

"Сегодня, начиная с 14.30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать нашу оборону на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77", - говорится в сообщении.

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Генштаб отмечает, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины, а это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

"Умелыми и решительными действиями наши защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы. Стоит отметить профессионализм и слаженность наших пехотинцев, танкистов, артиллеристов и операторов БпЛА. Благодарность всем воинам за смелость и стойкость! Вместе победим! Слава Украине!", - добавили в Генштабе.

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