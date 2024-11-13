Горячее всего сейчас на Кураховском направлении, основные усилия врага - в районах Антоновки и Новоселидовки, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 97. Наиболее активен враг на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сумская, Черниговская и Харьковская области продолжают страдать от артиллерийских обстрелов с территории российской федерации. Так, под вражеское огневое воздействие попали районы населенных пунктов Павловка, Александровка, Журавка, Диброва, Новенькое, Басовка, Рясное.

Авиационным ударам подверглись Басовка, Журавка и Юнаковка.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении в настоящее время отбита одна атака противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник пять раз начинал штурмовать позиции наших подразделений возле Лозовой и Першотравневого. Два боестолкновения продолжаются. Песчаное, Киврашевка, Загрызово и Богуславка были атакованы КАБами.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев в направлении Чернещины, Тернов и Заречного. Три боестолкновения завершились, два - продолжаются. Враг активно применял авиацию на данном направлении, под ударами КАБов оказались Ямполовка, Терны, НАРами враг атаковал Сергеевку и Новоегоровку.

На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг три раза пытался улучшить свое положение в районе Торецка. Украинские воины дали достойный отпор. Восемь авиабомб оккупант сбросил в районе Дачного.

С начала суток оккупанты осуществили уже 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Бои продолжаются вблизи Сухой Балки, Проминя, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки. Пушкино подверглось ударам КАБами.

Горячее всего сейчас на Кураховском направлении, здесь уже зафиксировано 32 вражеские атаки в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка. В районах Антоновки и Новоселидовки оккупанты прикладывают основные усилия - провели 16 штурмов, десять из которых продолжаются. В то же время противник сбросил два КАБа в районе Курахово.

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На Времевском направлении состоялось восемь боестолкновений недалеко от населенных пунктов Ривнополь, Новополье, Трудовое, Константинопольское и Макаровка. Шесть атак еще отражают украинские защитники. Авиационным ударам подверглись Великая Новоселка, Зеленое Поле, Новополь.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг НАРами атаковал Белогорье.

На Ореховском направлении оккупанты три раза атаковали в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки. В районы населенных пунктов Запорожье и Наталовка враг сбросил четыре управляемые авиабомбы.

На Приднепровском направлении успешно отражено четыре вражеских штурма. В то же время враг нанес авиаудар НАРами по Казацкому.

На остальных направлениях без особых изменений.