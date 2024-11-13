Рашисты 8 раз штурмовали в районе Волчанска. По позициям ВСУ нанесено 404 удара, - ОТГ "Харків"
Силы обороны на Харьковском направлении сдерживают натиск российских оккупантов, ситуация остается сложной и существенных изменений не претерпела.
Об этом сообщила пресс-служба ОТГ "Харків", передает Цензор.НЕТ.
В течение 12 ноября рашисты 8 раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.
Войска РФ нанесли 6 авиаударов, применив 7 КАБов, 8 НАРов, а также 67 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 404 обстрела позиций защитников Украины.
Потери в личном составе армии РФ
За минувшие сутки оккупанты потеряли 109 военных, из них безвозвратные - 33, санитарные - 76.
Потери в технике
Силы обороны уничтожили и повредили 73 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 2 артиллерийские системы;
- 1 боевая бронированная машина;
- 20 автомобилей;
- 4 единицы спецтехники;
- 46 БПЛА.
Уничтожено:
- 1 стартовую позицию запуска БПЛА;
- 1 место хранения боеприпасов;
- 2 места хранения горюче-смазочных материалов.
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