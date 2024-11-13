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Новости Война
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Рашисты 8 раз штурмовали в районе Волчанска. По позициям ВСУ нанесено 404 удара, - ОТГ "Харків"

Ситуація на Харківщині: що відомо

Силы обороны на Харьковском направлении сдерживают натиск российских оккупантов, ситуация остается сложной и существенных изменений не претерпела.

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ "Харків", передает Цензор.НЕТ.

В течение 12 ноября рашисты 8 раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Войска РФ нанесли 6 авиаударов, применив 7 КАБов, 8 НАРов, а также 67 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 404 обстрела позиций защитников Украины.

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Потери в личном составе армии РФ

За минувшие сутки оккупанты потеряли 109 военных, из них безвозвратные - 33, санитарные - 76.

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Потери в технике

Силы обороны уничтожили и повредили 73 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 артиллерийские системы;
  • 1 боевая бронированная машина;
  • 20 автомобилей;
  • 4 единицы спецтехники;
  • 46 БПЛА.

Уничтожено:

  • 1 стартовую позицию запуска БПЛА;
  • 1 место хранения боеприпасов;
  • 2 места хранения горюче-смазочных материалов.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4021)


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