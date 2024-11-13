Рашисты 8 раз штурмовали в районе Волчанска. По позициям ВСУ нанесено 404 удара, - ОТГ "Харків"

Силы обороны на Харьковском направлении сдерживают натиск российских оккупантов, ситуация остается сложной и существенных изменений не претерпела.

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ "Харків", передает Цензор.НЕТ.

В течение 12 ноября рашисты 8 раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Войска РФ нанесли 6 авиаударов, применив 7 КАБов, 8 НАРов, а также 67 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 404 обстрела позиций защитников Украины.

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Потери в личном составе армии РФ

За минувшие сутки оккупанты потеряли 109 военных, из них безвозвратные - 33, санитарные - 76.

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Потери в технике

Силы обороны уничтожили и повредили 73 единицы вооружения и военной техники, в частности:

2 артиллерийские системы;

1 боевая бронированная машина;

20 автомобилей;

4 единицы спецтехники;

46 БПЛА.

Уничтожено:

1 стартовую позицию запуска БПЛА;

1 место хранения боеприпасов;

2 места хранения горюче-смазочных материалов.

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