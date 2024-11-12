На Кураховском направлении россияне атаковали 47 раз, бои продолжаются, - Генштаб

Украинские воины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта и в тылу. С начала суток на данный момент зафиксировано 156 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар двумя ракетами, 69 авиаударов, сбросили 106 КАБов, также задействовали 873 дроны-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 4178 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении за сегодня противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска. По предварительным подсчетам, потери врага за сегодня на направлении составили 85 военнослужащих убитыми и ранеными, украинские воины уничтожили семь единиц автомобильной техники противника и 23 БПЛА; также повредили 12 автомобилей и единицу специальной техники.

Семнадцать раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики шесть раз пытались продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки и Торского. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

На Северском направлении украинские воины отражают атаку в районе Верхнекаменского, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении агрессор десять раз атаковал при поддержке авиации вблизи Торецка и в районе Щербиновки. Сейчас два боестолкновения продолжаются.

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На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 28. Захватчики продолжают натиск на наши позиции в направлении населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка. Нашими защитниками в настоящее время отражены 19 атак, девять боестолкновений продолжаются.

Предварительно потери агрессора составили за сегодня 445 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены два танка, два орудия, три автомобиля и три мотоцикла оккупантов, одновременно повреждены еще два автомобиля и четыре мотоцикла.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 47 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки. Бои продолжаются.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации 13 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки. До сих пор продолжается шесть боестолкновений.

На Приднепровском направлении пять попыток врага штурмовать позиции наших воинов потерпели неудачу.

Силы обороны сдерживают натиск российских оккупантов. Сегодня стоит отметить воинов 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола и 126-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, нанося захватчикам значительные потери.

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