Оккупанты атаковали четыре населенных пункта Херсонщины: Пострадали 9 человек (обновлено). ФОТОрепортаж
Сегодня, 12 ноября, в течение дня российские войска били по населенным пунктам Херсонской области, в частности сбросили взрывчатку на Гавриловку и Станислав и атаковали Зеленовку и Велетенское, есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Так, примерно в 11:00 российские войска атаковали с БПЛА Гавриловку. Из-за сброса взрывчатки с дрона 77-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки, рук, лица и сотрясение головного мозга. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
В Станиславе из-за атаки российского дрона пострадал местный житель. У 70-летнего мужчины, на которого враг сбросил взрывчатку, диагностировали взрывную травму, контузию, осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Мужчина находится в больнице.
Кроме того, ориентировочно в 16:00 российская армия ударила по Зеленовке, из-за чего пострадали две женщины. У 54-летней местной жительницы диагностировали взрывную травму, ушиб головы и ранение голени. У 86-летней - взрывная травма и ушиб головного мозга. Обоих пострадавших доставили в больницу.
Как рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, российские оккупационные войска атаковали Зеленовку с временно оккупированного левобережья. Также он показал последствия вражеского обстрела жилых кварталов поселка.
Позже в ОВА сообщили, что в больницу доставили еще троих пострадавших, которые пострадали из-за российских обстрелов Зеленовки.
У 31-летней женщины диагностировали взрывную травму, ранения и переломы костей ног. Также из-за вражеского удара мужчины, 62 и 31 год, получили взрывные травмы и контузии. Всего на эту минуту известно о пяти пострадавших в Зеленовке. Им всем оказывается медицинская помощь.
Также около 15:00 российские войска обстреляли Велетенское. В результате вражеского обстрела 37-летний мужчина, который находился в доме, получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение лба. Скорая доставила его в больницу для оказания медпомощи.
Обновленная информация
Позже стало известно о еще одном пострадавшем из-за удара российского БПЛА по Станиславу. 44-летний мужчина, находившийся на остановке в момент атаки, получил взрывную травму и обломочные ранения ноги.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль