Окупанти атакували чотири населені пункти Херсонщини: Постраждали 9 осіб. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 12 листопада, протягом дня російські війська били по населених пунктах Херсонської області, зокрема скинули вибухівку на Гаврилівку і Станіслав та атакували Зеленівку й Велетенське, є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, приблизно об 11:00 російські війська атакували з БпЛА Гаврилівку. Через скидання вибухівки з дрона 77-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, рук, обличчя та струс головного мозку. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

У Станіславі через атаку російського дрона постраждав місцевий житель. У 70-річного чоловіка, на якого ворог скинув вибухівку, діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, грудної клітини, рук та ніг. Чоловік перебуває у лікарні.

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Крім того, орієнтовно о 16:00 російська армія вдарила по Зеленівці, через що постраждали двоє жінок. У 54-річної місцевої жительки діагностували вибухову травму, забій голови та поранення гомілки. У 86-річної – вибухова травма та забій головного мозку. Обох потерпілих доставили до лікарні.

Як розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, російські окупаційні війська атакували Зеленівку з тимчасово окупованого лівобережжя. Також він показав наслідки ворожого обстрілу житлових кварталів селища.

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Пізніше в ОВА повідомили, що до лікарні доставили ще трьох потерпілих, які постраждали через російських обстріл Зеленівки.



У 31-річної жінки діагностували вибухову травму, поранення та переломи кісток ніг. Також через ворожий удар чоловіки, 62 та 31 рік, дістали вибухові травми і контузії. Загалом на цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих у Зеленівці. Їм усім надається медична допомога.

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Також близько 15:00 російські війська вкрили вогнем Велетенське. Внаслідок ворожого обстрілу 37-річний чоловік, який перебував у будинку, дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола. Швидка доставила його до лікарні для надання меддопомоги.

Оновлена інформація

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого через удар російського БпЛА по Станіславу. 44-річний чоловік, який перебував на зупинці в момент атаки, дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги.