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Окупанти обстріляли Микільське, загинула жінка

наслідки атаки на Херсонщину

Сьогодні, 11 листопада 2024 року, близько сьомої ранку росіяни атакували Микільське Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, по селу зафіксовано майже десяток "прильотів".

"Ворожий снаряд, що влучив в один з будинків, обірвав життя місцевої жительки 1945 року народження", - йдеться у повідомленні.

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обстріл (28212) жертва (246) Херсонська область (5701)


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