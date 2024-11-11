Оккупанты обстреляли Никольское, погибла женщина
Сегодня, 11 ноября 2024 года, около семи утра россияне атаковали Никольское Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, по селу зафиксировано почти десяток "прилетов".
"Вражеский снаряд, попавший в один из домов, оборвал жизнь местной жительницы 1945 года рождения", - говорится в сообщении.
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