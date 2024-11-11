Последствия атаки РФ на Николаев: повреждены 4-этажки, частные дома, магазин и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

11 ноября 2024 года ночью вооруженные силы РФ осуществили массированную атаку на Николаев с помощью БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Жертвы вражеского удара

В результате атаки пять человек погибли - три женщины и двое мужчин. Еще одна женщина получила ранения.

Информация о других пострадавших уточняется.

Также читайте: Николаев оказал помощь Силам обороны Украины еще на 7,4 млн. грн.

Повреждение

По данным Офиса генпрокурора, поврежден 4-х этажный жилой дом, произошел пожар квартир на 3 и 4 этажах. Эвакуированы 20 жителей дома.

Также повреждены магазины и автомобили горожан, частные жилые дома, один из них разрушен.











На местах событий прокуроры во взаимодействии со следователями СБУ и полиции документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Николаев дронами, 5 человек погибли.