Последствия атаки РФ на Николаев: повреждены 4-этажки, частные дома, магазин и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ
11 ноября 2024 года ночью вооруженные силы РФ осуществили массированную атаку на Николаев с помощью БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Жертвы вражеского удара
В результате атаки пять человек погибли - три женщины и двое мужчин. Еще одна женщина получила ранения.
Информация о других пострадавших уточняется.
Повреждение
По данным Офиса генпрокурора, поврежден 4-х этажный жилой дом, произошел пожар квартир на 3 и 4 этажах. Эвакуированы 20 жителей дома.
Также повреждены магазины и автомобили горожан, частные жилые дома, один из них разрушен.
На местах событий прокуроры во взаимодействии со следователями СБУ и полиции документируют последствия вооруженной агрессии РФ.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Николаев дронами, 5 человек погибли.
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