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Последствия атаки РФ на Николаев: повреждены 4-этажки, частные дома, магазин и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

11 ноября 2024 года ночью вооруженные силы РФ осуществили массированную атаку на Николаев с помощью БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Жертвы вражеского удара

В результате атаки пять человек погибли - три женщины и двое мужчин. Еще одна женщина получила ранения.

Информация о других пострадавших уточняется.

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Повреждение

По данным Офиса генпрокурора, поврежден 4-х этажный жилой дом, произошел пожар квартир на 3 и 4 этажах. Эвакуированы 20 жителей дома.

Также повреждены магазины и автомобили горожан, частные жилые дома, один из них разрушен.

Наслідки удару РФ по Миколаєву
Наслідки удару РФ по Миколаєву
Наслідки удару РФ по Миколаєву
Наслідки удару РФ по Миколаєву
Наслідки удару РФ по Миколаєву

На местах событий прокуроры во взаимодействии со следователями СБУ и полиции документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Николаев дронами, 5 человек погибли.

Николаев (2151) обстрел (27129) Офис Генпрокурора (2467)


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