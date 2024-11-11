Наслідки атаки РФ на Миколаїв: пошкоджено 4-поверхівка, приватні будинки, магазин та автівки. ФОТОрепортаж

11 листопада 2024 року вночі збройні сили РФ здійснили масовану атаку на Миколаїв за допомогою БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Жертви ворожого удару

Внаслідок атаки п’ятеро людей загинуло - три жінки та двоє чоловіків. Ще одна жінка отримала поранення.

Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

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Пошкодження

За даними Офісу генпрокурора, пошкоджено 4-х поверховий житловий будинок, відбулася пожежа квартир на 3 і 4 поверхах. Евакуйовано 20 жителів будинку.

Також пошкоджено магазини та автомобілі містян, приватні житлові будинки, один з них зруйновано.











На місцях подій прокурори у взаємодії зі слідчими СБУ та поліції документують наслідки збройної агресії РФ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував Миколаїв дронами, 5 людей загинули.