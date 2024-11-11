Ворог атакував Миколаїв дронами: 5 людей загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 11 листопада російські загарбники атакували Миколаїв безпілотниками. Поцілив у житлові будинки, виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях", - йдеться в дописі.
За інформацією міського голови Олександра Сєнкевича, є пошкодження у житловій забудові.
"У результаті влучання БпЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа. Також є руйнування квартири на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, загорілися 3-4 поверхи", - повідомили в ДСНС України.
Згодо Кім повідомив, що внаслідок російської атаки загинуло п'ятеро людей. Пошуково-рятувальні роботи завершено
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Марина Нєчаєва #561431
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