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Ворог атакував Миколаїв дронами: 5 людей загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 11 листопада російські загарбники атакували Миколаїв безпілотниками. Поцілив у житлові будинки, виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях", - йдеться в дописі.

За інформацією міського голови Олександра Сєнкевича, є пошкодження у житловій забудові.

"У результаті влучання БпЛА зруйнований приватний одноповерховий будинок, виникла пожежа. Також є руйнування квартири на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, загорілися 3-4 поверхи", - повідомили в ДСНС України.

Згодо Кім повідомив, що внаслідок російської атаки загинуло п'ятеро людей. Пошуково-рятувальні роботи завершено

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Запоріжжю: одна людина загинула, 20 дістали поранення, зокрема п’ятеро дітей

Удар по Миколаєву 11 листопада
Удар по Миколаєву 11 листопада
Удар по Миколаєву 11 листопада
Удар по Миколаєву 11 листопада

Автор: 

Миколаїв (1790) обстріл (28212) пожежа (4310) дрони (4624)


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Щоб ви подохли, падли мокшанські...і пожиттєво сирени слухали.
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11.11.2024 06:56 Відповісти
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11.11.2024 08:48 Відповісти
Боже, спаси Україну!
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11.11.2024 09:31 Відповісти
суки прокляті рашистські!! Здохніть всі!!
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11.11.2024 23:44 Відповісти
 
 