Удар по Запоріжжю: одна людина загинула, 22 дістали поранення, зокрема п’ятеро дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Після опівночі, 11 листопада росіяни атакували Запоріжжя. Завдали три авіаудари.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог поцілив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.
"Одна людина загинула. 18 - дістали поранення. Серед постраждалих 5 дітей.
Хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років отримали необхідну допомогу медиків", - повідомив Федоров.
"Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону", - повідомили в ДСНС України.
Станом на 9.:45 кількість постраждалих зросла до 22.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар11.11.2024 08:42 Відповісти Мені подобається 6
stanis nasvaiko
показати весь коментар11.11.2024 09:10 Відповісти Мені подобається 5
Александр Мовчан #575353
показати весь коментар11.11.2024 09:17 Відповісти Мені подобається 5
Перехватчик
показати весь коментар11.11.2024 10:51 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль