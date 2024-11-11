Удар по Запоріжжю: одна людина загинула, 22 дістали поранення, зокрема п’ятеро дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Після опівночі, 11 листопада росіяни атакували Запоріжжя. Завдали три авіаудари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог поцілив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

"Одна людина загинула. 18 - дістали поранення. Серед постраждалих 5 дітей.

Хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років отримали необхідну допомогу медиків", - повідомив Федоров.

"Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону", - повідомили в ДСНС України.

Станом на 9.:45 кількість постраждалих зросла до 22.

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