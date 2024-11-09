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Новини Війна
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З кінця вересня у Запоріжжі через атаки РФ зруйновано та пошкоджено понад 1 тис. будинків, - ОВА

Федоров про руйнування у Запоріжжя внаслідок обстрілів РФ

За період з 20 вересня по 9 листопада у Запоріжжі внаслідок російських обстрілів зруйновано або пошкоджено понад тисячу будинків.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, лише після останніх ворожих обстрілів пошкоджено або повністю зруйновано близько 130 будинків. Наразі комунальники встановлюють нові вікна, ремонтують покрівлі, щоб мешканці якнайшвидше могли повернутися додому. Для постраждалих організоване тимчасове житло в шелтерах та гуртожитках.

Федоров розповів, що Росія атакує Запоріжжя десятками КАБів щотижня, завдаючи ударів з відстані близько 70-80 км, переважно з позицій на тимчасово окупованих територіях.

"Ворог запускає КАБи за 70-80 км від Запоріжжя, переважно з позицій над Токмаком і Молочанськом", - сказав він.

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Крім того, як зазначив Федоров, існує загроза застосування ворогом нового озброєння, як-от модифіковані ракети "Грім".

Федоров наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони для захисту населення та інфраструктури.

"Цивільні жителі залишаються головними жертвами російських атак, і лише посилення захисту неба може кардинально змінити ситуацію!", - сказав очільник ОВА.

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Запоріжжя (2263) обстріл (28365) руйнування (254)


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Там за пу і зе топили як за святих
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09.11.2024 20:26 Відповісти
О це так "Велике будівницство" Володі Боневтіка. Дав можливість кацапам знищити найбільші міста в Україні Харків і Запоріжжя та стерти з лиця землі Маріуполь. А всього потрібно було в 2019 році із 500 мільярдів, які зарили в землю виділити 100 мільярдів на ракети і не розміновувати Чонгар і акваторію Азовського моря.
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09.11.2024 20:35 Відповісти
От же ж "клятий барига"! Не побудував ППО навколо Запоріжжя, не створив три лінії фортифікаційних споруд, а лише крав і крав!
Так, зєлєбобіки? І вам же ж "какая разніца", що при "папєрєдніку" Запоріжжя було глибоким тилом і лише галочка у виборчому бюлетені дозволила рашистам руйнувати Запоріжжя та Харків КАБами, обстрілювати Сумщину з мінометів, контролювати ЗАЕС, обстілювати Херсон та Очаків...
Але ж ви цього не визнаєте НІ-КО-ЛИ, бо тоді ви станете не "ми всі президенти", а "ми всі лохи", а той, хто вас розвів ("нєлох како-то", якому тоді було 42 рочки) так і лишиться "найвеличнішим лідором" усіх Всесвітів і паралельних реальностей.
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09.11.2024 21:01 Відповісти
Запоріжжя це індустріальний центр України. Звідси там є можливість виготовляти засоби протидії ворогу. Якщо покладатися на зуйла то руйнувань буде все більше. Впевнений що не зважаючи на агентуру Баліцкого там достатньо фахівців які готові виготовляти засоби протидії. Якщо чекати на зовнішню допомогу то від міста каменя на камені не лишиться...
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10.11.2024 01:20 Відповісти
Ш які ж засоби протидії КАБам?
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10.11.2024 08:46 Відповісти
Щось точно можна придумати. Не буває проблем які не можна вирішити. Завжди є якісь способи.
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10.11.2024 12:54 Відповісти
 
 