З кінця вересня у Запоріжжі через атаки РФ зруйновано та пошкоджено понад 1 тис. будинків, - ОВА

За період з 20 вересня по 9 листопада у Запоріжжі внаслідок російських обстрілів зруйновано або пошкоджено понад тисячу будинків.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, лише після останніх ворожих обстрілів пошкоджено або повністю зруйновано близько 130 будинків. Наразі комунальники встановлюють нові вікна, ремонтують покрівлі, щоб мешканці якнайшвидше могли повернутися додому. Для постраждалих організоване тимчасове житло в шелтерах та гуртожитках.

Федоров розповів, що Росія атакує Запоріжжя десятками КАБів щотижня, завдаючи ударів з відстані близько 70-80 км, переважно з позицій на тимчасово окупованих територіях.

"Ворог запускає КАБи за 70-80 км від Запоріжжя, переважно з позицій над Токмаком і Молочанськом", - сказав він.

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Крім того, як зазначив Федоров, існує загроза застосування ворогом нового озброєння, як-от модифіковані ракети "Грім".

Федоров наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони для захисту населення та інфраструктури.

"Цивільні жителі залишаються головними жертвами російських атак, і лише посилення захисту неба може кардинально змінити ситуацію!", - сказав очільник ОВА.

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