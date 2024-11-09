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Новости Война
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С конца сентября в Запорожье из-за атак РФ разрушены и повреждены более 1 тыс. домов, - ОВА

Федоров про руйнування у Запоріжжя внаслідок обстрілів РФ

За период с 20 сентября по 9 ноября в Запорожье в результате российских обстрелов разрушено или повреждено более тысячи домов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, только после последних вражеских обстрелов повреждены или полностью разрушены около 130 домов. Сейчас коммунальщики устанавливают новые окна, ремонтируют кровли, чтобы жители как можно быстрее могли вернуться домой. Для пострадавших организовано временное жилье в шелтерах и общежитиях.

Федоров рассказал, что Россия атакует Запорожье десятками КАБов еженедельно, нанося удары с расстояния около 70-80 км, преимущественно с позиций на временно оккупированных территориях.

"Враг запускает КАБы в 70-80 км от Запорожья, преимущественно с позиций над Токмаком и Молочанском", - сказал он.

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Кроме того, как отметил Федоров, существует угроза применения врагом нового вооружения, например модифицированные ракеты "Гром".

Федоров отметил необходимость усиления противовоздушной обороны для защиты населения и инфраструктуры.

"Гражданские жители остаются главными жертвами российских атак, и только усиление защиты неба может кардинально изменить ситуацию!" - сказал глава ОВА.

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Запорожье (2643) обстрел (26835) разрушение (159)


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Там за пу і зе топили як за святих
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09.11.2024 20:26 Ответить
О це так "Велике будівницство" Володі Боневтіка. Дав можливість кацапам знищити найбільші міста в Україні Харків і Запоріжжя та стерти з лиця землі Маріуполь. А всього потрібно було в 2019 році із 500 мільярдів, які зарили в землю виділити 100 мільярдів на ракети і не розміновувати Чонгар і акваторію Азовського моря.
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09.11.2024 20:35 Ответить
От же ж "клятий барига"! Не побудував ППО навколо Запоріжжя, не створив три лінії фортифікаційних споруд, а лише крав і крав!
Так, зєлєбобіки? І вам же ж "какая разніца", що при "папєрєдніку" Запоріжжя було глибоким тилом і лише галочка у виборчому бюлетені дозволила рашистам руйнувати Запоріжжя та Харків КАБами, обстрілювати Сумщину з мінометів, контролювати ЗАЕС, обстілювати Херсон та Очаків...
Але ж ви цього не визнаєте НІ-КО-ЛИ, бо тоді ви станете не "ми всі президенти", а "ми всі лохи", а той, хто вас розвів ("нєлох како-то", якому тоді було 42 рочки) так і лишиться "найвеличнішим лідором" усіх Всесвітів і паралельних реальностей.
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09.11.2024 21:01 Ответить
Запоріжжя це індустріальний центр України. Звідси там є можливість виготовляти засоби протидії ворогу. Якщо покладатися на зуйла то руйнувань буде все більше. Впевнений що не зважаючи на агентуру Баліцкого там достатньо фахівців які готові виготовляти засоби протидії. Якщо чекати на зовнішню допомогу то від міста каменя на камені не лишиться...
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10.11.2024 01:20 Ответить
Ш які ж засоби протидії КАБам?
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10.11.2024 08:46 Ответить
Щось точно можна придумати. Не буває проблем які не можна вирішити. Завжди є якісь способи.
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10.11.2024 12:54 Ответить
 
 