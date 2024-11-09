С конца сентября в Запорожье из-за атак РФ разрушены и повреждены более 1 тыс. домов, - ОВА

За период с 20 сентября по 9 ноября в Запорожье в результате российских обстрелов разрушено или повреждено более тысячи домов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, только после последних вражеских обстрелов повреждены или полностью разрушены около 130 домов. Сейчас коммунальщики устанавливают новые окна, ремонтируют кровли, чтобы жители как можно быстрее могли вернуться домой. Для пострадавших организовано временное жилье в шелтерах и общежитиях.

Федоров рассказал, что Россия атакует Запорожье десятками КАБов еженедельно, нанося удары с расстояния около 70-80 км, преимущественно с позиций на временно оккупированных территориях.

"Враг запускает КАБы в 70-80 км от Запорожья, преимущественно с позиций над Токмаком и Молочанском", - сказал он.

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Кроме того, как отметил Федоров, существует угроза применения врагом нового вооружения, например модифицированные ракеты "Гром".

Федоров отметил необходимость усиления противовоздушной обороны для защиты населения и инфраструктуры.

"Гражданские жители остаются главными жертвами российских атак, и только усиление защиты неба может кардинально изменить ситуацию!" - сказал глава ОВА.

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