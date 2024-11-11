Удар по Запорожью: один человек погиб, 22 получили ранения, в том числе пятеро детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
После полуночи, 11 ноября россияне атаковали Запорожье. Нанесли три авиаудара.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Враг попал по жилым домам и гражданской инфраструктуре.
"Один человек погиб. 18 - получили ранения. Среди пострадавших 5 детей.
Мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет получили необходимую помощь медиков", - сообщил Федоров.
"В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона", - сообщили в ГСЧС Украины.
По состоянию на 9:45 количество пострадавших возросло до 22.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий11.11.2024 08:42 Ответить Мне нравится 6
stanis nasvaiko
показать весь комментарий11.11.2024 09:10 Ответить Мне нравится 5
Александр Мовчан #575353
показать весь комментарий11.11.2024 09:17 Ответить Мне нравится 5
Перехватчик
показать весь комментарий11.11.2024 10:51 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль