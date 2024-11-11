Удар по Запорожью: один человек погиб, 22 получили ранения, в том числе пятеро детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

После полуночи, 11 ноября россияне атаковали Запорожье. Нанесли три авиаудара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Враг попал по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

"Один человек погиб. 18 - получили ранения. Среди пострадавших 5 детей.

Мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет получили необходимую помощь медиков", - сообщил Федоров.

"В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона", - сообщили в ГСЧС Украины.

По состоянию на 9:45 количество пострадавших возросло до 22.







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