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Удар по Запорожью: один человек погиб, 22 получили ранения, в том числе пятеро детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

После полуночи, 11 ноября россияне атаковали Запорожье. Нанесли три авиаудара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Враг попал по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

"Один человек погиб. 18 - получили ранения. Среди пострадавших 5 детей.

Мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет получили необходимую помощь медиков", - сообщил Федоров.

"В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона", - сообщили в ГСЧС Украины.

По состоянию на 9:45 количество пострадавших возросло до 22.

Удар по Запоріжжю 11 листопада
Удар по Запоріжжю 11 листопада
Удар по Запоріжжю 11 листопада

Смотрите: Последствия вражеского удара по Запорожью: количество пострадавших выросло до 21. ВИДЕО+ФОТО

Запорожье (2646) обстрел (26942) Федоров Иван (464)


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11.11.2024 08:42 Ответить
Чому немає відповіді по кацапським цивільним об'єктам? Не хочуть провокувати путіна, або по своїх не можна бити..
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11.11.2024 09:10 Ответить
Щось Орда не злякалась потужного Плана Перемоги ... може Пророк Єрмак забув повідомити своїх кураторів про цей новий перфоманс Військового Вождя?
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11.11.2024 09:17 Ответить
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11.11.2024 10:51 Ответить
 
 