Последствия вражеского удара по Запорожью: количество пострадавших выросло до 21. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали Запорожье КАБами. Попали в гражданских.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Ночью, когда люди спали, россияне нанесли массированный удар по Запорожью. По состоянию на 7.22 известно уже о 21 пострадавшем. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - отметил Федоров.
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на фото ви бачите наслідки дії карми - запорізьке бидло усе своє життя голосувало за коммуняк, Ригі-аналів, петуШарія - ось теперь вигрібають. Приклад тому Богуслаєв - його раби, що працюють на Мотор Січ - голосували за нього, він продавав до рашки двигуни - русня 3,14здить місцеву вату ... ну тупі ...