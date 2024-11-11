Последствия вражеского удара по Запорожью: количество пострадавших выросло до 21. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали Запорожье КАБами. Попали в гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Ночью, когда люди спали, россияне нанесли массированный удар по Запорожью. По состоянию на 7.22 известно уже о 21 пострадавшем. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - отметил Федоров.

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