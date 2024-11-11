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Последствия вражеского удара по Запорожью: количество пострадавших выросло до 21. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали Запорожье КАБами. Попали в гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Ночью, когда люди спали, россияне нанесли массированный удар по Запорожью. По состоянию на 7.22 известно уже о 21 пострадавшем. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - отметил Федоров.

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Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю

Запорожье (2651) обстрел (27129) КАБ (354)


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Ось наслідокм розмови Трампа з воєним злочинцем путіном ,рашиськимй виродок розуміє любі розмови як свою вседозволеність ,на жаль Трамп так і не став світовим лідером як був Рейген ,це шахрай і маніпулятор ,лише смерть путіна зупинить цю криваву війну.
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11.11.2024 07:44 Ответить
а без розмови Трампа з %уйлом цього не було?
на фото ви бачите наслідки дії карми - запорізьке бидло усе своє життя голосувало за коммуняк, Ригі-аналів, петуШарія - ось теперь вигрібають. Приклад тому Богуслаєв - його раби, що працюють на Мотор Січ - голосували за нього, він продавав до рашки двигуни - русня 3,14здить місцеву вату ... ну тупі ...
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11.11.2024 10:44 Ответить
 
 